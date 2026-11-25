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O primeiro time classificado dentro do Quadrangular Final do Campeonato Pernambuco 2026/2027 vem do Sertão. Nesta quarta-feira (25), com o empate em 2x2 entra Petrolina e Íbis, no Paulo Coelho, a Fera Sertaneja se garantiu matematicamente na próxima fase. Já nos Aflitos, o América venceu o Central por 3x2 e deixou tudo embolado.



Mequinha vence

O América abriu o placar logo aos 25 segundos de jogo, quando Augusto Potiguar arriscou do bico direito da grande área, a bola percorreu toda pequena área até encontrar o artilheiro Gilvan, que marcou seu oitavo gol na competição.

O Mequinha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Em um lance de contra-ataque, Gilvan esperou Renato Henrique passar e serviu o companheiro, o camisa 10 soltou o pé de fora da área, a bola ainda desviou no zagueiro Hitalo, para morrer no ângulo direito do goleiro Milton Raphael.

A Patativa só conseguiu responder efetivamente aos 43 minutos. Após uma sobra do escanteio, o lateral-esquerdo Filipe Ramon pegou de primeira, ainda contou com desvio no meio do caminho, para superar o goleiro Igor Rayan e diminuir o marcador.

Embalado, o Central foi ao ataque e chegou ao empate no início do segundo tempo, aos 13 minutos. Caio Vinícius foi até a linha de fundo e deu voltando, na altura da marca do pênalti, Emerson chegou chapando para o gol, a bola ainda tocou suavemente no pé da trave antes de entrar.

O Mequinha respondeu aos 23 minutos. Em uma triangulação entre Renato Henrique, Pedro Maycon e Gilvan, o camisa 9 saiu de frente e marcou seu nono gol no torneio, fechando o placar do jogo.

Fera classificada

Com uma postura bastante agressiva, o Petrolina sufocou o Íbis desde o princípio. A estratégia foi recompensada logo aos oito minutos, a Fera Sertaneja recuperou bola já no ataque com o atacante Pedro Henrique, o camisa 7 só precisou avançar alguns metros dentro da área para soltar o pé e abrir o placar no Paulo Coelho.

A equipe visitante vinha apresentando muitas dificuldades, até o momento para a pausa para hidratação. Após a parada, o Íbis se encontrou em campo, ensaiou uma pressão e marcou aos 30 minutos com o lateral Cordeiro, que pegou a sobra na entrada da área e encheu o pé para empatar.

Após o retorno do intervalo, o Petrolina assumiu a ponta no placar mais uma vez. Após cruzamento na área, Adson Xenona bateu colocado e tirou do goleiro adversário para desempatar.

Mesmo em meio a dificuldades, o Íbis se manteve valente e chegou ao empate aos 31 minutos. Caíque saiu de frente para o goleiro, mas não foi fominha e tocou para o meio, onde Ortega se apresentava e tocou para o gol vazio, deixando tudo igual.

O Pássaro Preto não teve mais forças, enquanto o time sertanejo teve até a melhor chance de gol, deixando o placar em 2x2.

Resumo

Com quatro pontos, o Petrolina não fica mais fora dos três melhores colocados e já sabe que estará entre as dez equipes a partir do dia 2 de janeiro, disputando o título do Campeonato Pernambucano.

Na sequência, Central e América estão empatados com três pontos, mas a Patativa está na frente pelo saldo de gols. Em último, começando a última rodada eliminado, o íbis tem apenas um ponto.

Na última rodadada do Quadrangular, o Central recebe o Petrolina no Lacerdão, enquanto o Íbis enfrenta o América nos Aflitos.

Em Caruaru, o Alvinegro caruaruense garanta classificação com uma vitória, mas o empate pode ser o suficiente. No Recife, somente uma vitória interessa ao ‘Pior Time do Mundo’ no confronto contra o Mequinha, que também joga por um empate.



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