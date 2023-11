A- A+

Jogos Pan-Americanos Pernambucano "Balotelli" fatura prata no decatlo, no Pan-Americano Brasil ainda faturou mais três medalhas ao longo da noite desta terça-feira (31)

Durante a noite desta terça-feira (31) de disputa no Pan-Americano, o Brasil garantiu mais quatro medalhas para sua coleção de conquistas em Santiago, no Chile. Entre elas, uma prata com o pernambucano José Fernando Ferreira, o "Balotelli", no decatlo, no segundo dia de atletismo nos Jogos.

Na modalidade, o dia contou com as últimas cinco provas: 100 m com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 m. Depois de iniciar o dia na quinta colocação, Balotelli garantiu a prata com 7.748 pontos, ficando atrás do anfitrião Santiago Ford (7.834). O bronze, por sua vez, ficou com o norte-americano Ryan Talbot (7.742).

Nos 100 m rasos, em uma disputa emocionante, o ouro ficou com Jose Gonzales, da República Dominicana, com o tempo de 10.30s. O brasileiro Felipe Bardi garantiu a prata, com incrível 0.01 segundo atrás do vencedor. O terceiro lugar foi de Emanuel Archibald, da Guiana. Outro brasileiro na prova, Erik Barbosa chegou em 4º.

Nos 5.000 m, o brasileiro Altobeli da Silva contou com a sorte para garantir sua medalha. Ele cruzou a linha de chegada em 4º lugar, com 14:48.18, mas herdou o bronze com a desclassificação do mexicano Fernando Daniel Martínez, que cruzou em 1º. Com a eliminação de Martínez, o ouro ficou com o americano Kasey Knevelbaard (14:47.69), e a prata com o canadense Charles Philibert-Thiboutot (14:48.02).

No tênis de mesa, as irmãs Giulia e Bruna Takashi jogaram bem, mas foram superadas no tie break pelas americanas Amy Wang e Rachel Sung, por 4 sets a 3, e ficaram com a prata. Parciais de 11/7, 5/11, 7/11, 12/10, 11/8, 4/11, 11/6).

