Pernambucano Beto Monteiro termina em quarto na classificação geral da Copa Truck
No último domingo (07), a Copa Truck foi decidida em Interlagos, São Paulo
A temporada de 2025 da Copa Truck chegou ao final no último domingo (07), no autódromo de Interlagos, São Paulo. Representante de Pernambuco na competição, Beto Monteiro terminou o campeonato da quarta colocação geral.
Beto chegou com chances remotas de título na última etapa, porém, não foi motivo para entregar menos na pista. No treino classificatório, o pernambucano colocou seu caminhão de número 88 na segunda fila, largando da quarta colocação na Corrida 1.
A primeira prova ficou marcada pela utilização do safety-truck. Contudo, a pista foi liberada restando sete minutos para a bandeira quadriculada, soltando os 'brutos' em uma intensa disputa.
Leandro Totti rumou para uma vitória tranquila e de ponta a ponta. Em seguida, Beto Monteiro passou Danilo Dirani na última volta para finalizar em segundo lugar.
2ª Corrida
A última largada do ano foi confusa, acidentada e tirou da pista um dos principais candidatos ao título da PRO - Raphael Abbate. Se mantendo um pouco longe dos problemas, Beto terminou a prova na quinta colocação.
Ainda assim, não foi o suficiente para o pernambucano assegurar mais uma posição na classificação geral.
Giaffone assegurou a quarta taça de campeão com um total de 228 pontos somados, seis a mais em relação ao vice-campeão Danilo Dirani. Raphael Abbate terminou em terceiro, com 209, um a mais que Beto Monteiro, enquanto Leandro Totti fechou o ano em quinto lugar, com 203.
Retorno
A temporada de 2025 marcou o retorno de Beto Monteiro nas pistas. O piloto enfrentou sérios problemas de saúde ainda na temporada de 2024.
Porém, o tetracampeão brasileiro de Truck voltou a se mostrar competitivo e esteve entre os melhores da temporada do início ao fim.