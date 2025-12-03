Pernambucano Carlos Burle sofre queda em onda gigante em Nazaré
Na noite desta quarta-feira (3), o surfista tranquilizou os fãs através das redes sociais
O surfista pernambucano Carlos Burle, ícone do surfe brasileiro, sofreu um grande susto nesta quarta-feira (3). Aos 58 anos, ele caiu ao surfar uma onda em Nazaré, em Portugal. O local é conhecido por ter as maiores ondas do mundo.
Na ocasião, Burle foi resgastado por colegas e após ser levado ao hospital para realizar exames, recebeu alta e passa bem.
Na noite desta quarta, o surfista usou sua conta no Instagram para acalmar os fãs. "Deixo aqui uma mensagem para tranquilizar todos que receberam notícias do que aconteceu hoje em Nazaré. Foi um momento desafiador, mas estou bem, consciente e retornando ao Brasil ainda hoje. Obrigado por cada mensagem, por todo carinho e pela torcida de sempre. Em breve compartilho melhor o que vivi", publicou.
Enquanto tentava surfar a onda gigante, Burle perdeu o equilíbrio e acabou sendo arrasdo pela massa de água e espuma. À deriva, foi resgatado primeiramente pelo surfista Lucas Chumbo, com quem tem o costume de treinar. O amigo acionou o colete salva-vidas, ajudando Carlos Burle a manter a cabeça fora da água. Posteriormente, Willyam Santana chegou para resgatar a dupla.O surfista pernambucano Carlos Burle, ícone do surfe brasileiro, sofreu um grande susto nesta quarta-feira (3). Aos 58 anos, ele caiu ao surfar uma onda em Nazaré, em Portugal. O local é conhecido por ter as maiores ondas do mundo. Na ocasião, Burle foi resgastado por colegas e após ser levado ao hospital para realizar exames, recebeu alta e passa bem. Na noite desta quarta, o surfista usou sua conta no Instagram para acalmar os fãs. "Deixo aqui uma mensagem para tranquilizar todos que receberam notícias do que aconteceu hoje em Nazaré. Foi um momento desafiador, mas estou bem, consciente e retornando ao Brasil ainda hoje. Obrigado por cada mensagem, por todo carinho e pela torcida de sempre. Em breve compartilho melhor o que vivi", publicou. Enquanto tentava surfar a onda gigante, Burle perdeu o equilíbrio e acabou sendo arrasdo pela massa de água e espuma. À deriva, foi resgatado primeiramente pelo surfista Lucas Chumbo, com quem tem o costume de treinar. O amigo acionou o colete salva-vidas, ajudando Carlos Burle a manter a cabeça fora da água. Posteriormente, Willyam Santana chegou para resgatar a dupla.