Pernambucano conquista medalha de bronze no Mundial Sub-19 de Pentatlo Moderno

Jhon Xavier terminou a competição em terceiro lugar, resultado inédito do Brasil em um mundial masculino da modalidade

O recifense Jhon Xavier subiu no pódio do Campeonato Mundial Sub-19 de Pentatlo ModernoO recifense Jhon Xavier subiu no pódio do Campeonato Mundial Sub-19 de Pentatlo Moderno - Foto: Cortesia

Pernambuco garantiu a medalha de bronze no Mundial Sub-19 de Pentatlo Moderno, que ocorreu neste sábado (23) na cidade de Druskininkai, na Lituânia. O responsável pela conquista foi o recifense Jhon Jhaymesson Xavier, de 17 anos. 

O resultado é histórico para a modalidade. Foi a primeira vez que um brasileiro conquistou uma medalha em uma competição mundial masculina do esporte. A também pernambucana Yane Marques, ex-atleta e um dos maiores nomes do Brasil no pentatlo moderno, foi medalhista de prata e bronze nos campeonatos mundiais de 2013 e 2015, respectivamente.

O bronze representou um salto importante na performance do atleta, que competiu em provas de esgrima, corrida com obstáculos, natação e laser run, uma combinação entre tiro e corrida. 

Destaque na esgrima e no laser run, o pernambucano somou 1.556 pontos totais. Uma diferença de 21 pontos do medalhista de ouro do torneio, o húngaro Nemere Szecsi. A prata ficou com o ucraniano Oleg Rybak, que obteve uma pontuação de 1.562.

WhatsApp Image 2025 08 23 at 16.31.54Jhon Xavier, pernambucano de 17 anos, conquistou um resultado inédito do Brasil na modalidade masculina de Pentatlo Moderno. Foto: Cortesia

Avanço
Nas classificatórias, Jhon terminou com o 17º melhor desempenho, o que garantiu sua passagem para a etapa final - só os 36 melhores se classificavam.

Durante a etapa inicial, o atleta fez 1.531 pontos, 25 a menos que na campanha do bronze.

Segundo o coordenador técnico da CBPM Almir Claudino, que acompanhou Jhon no torneio, o objetivo inicial era terminar entre os 10 primeiros colocados nas eliminatórias.

“Foi a primeira experiência dele em provas de nível mundial e ele ficou em décimo-sétimo colocado [na etapa classificatória]. Nós tínhamos como meta ficar entre os 10 melhores do mundo, mas sabendo que, se ele conseguisse superar as expectativas em algumas das modalidades, a gente tinha a chance de pódio. E aconteceu isso em duas delas, na esgrima e no laser run”, contou.

Nas finais, Xavier iniciou os trabalhos com esgrima. Ele venceu 23 combates e fez 240 pontos, números maiores que os feitos pelos medalhistas de ouro e prata. Nessa etapa, o brasileiro ficou em terceiro lugar.

Jhon Xavier estava acompanhado de Almir Claudino, coordenador técnico da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno durante o Mundial Sub-19. Foto: Cortesia

Em seguida, foi a vez da corrida de obstáculos. Nela, Jhon fez o tempo de 26s47, o décimo melhor entre os participantes, e somou mais 366 pontos. O resultado fez com continuasse no pódio, com um total de 606 pontos.

Na natação, ele foi o 35º colocado e fez 273 pontos, com um tempo de 2min18s. Por fim, o laser run colocou o pernambucano de volta aos três primeiros do Mundial.

A prova, que vale mais pontos que as outras por ser uma combinação entre duas modalidades, adicionou 677 pontos para o somatório e consagrou a medalha de bronze para Jhon Xavier.

Trajetória
Morador do Alto do Pascoal, no bairro da Água Fria, na Zona Norte do Recife, o atleta treina desde os 12 anos no Projeto Pentajovem Recife da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBPM).

Para Felipe Nascimento, técnico do Pentajovem Recife e ex-atleta olímpico, a medalha de bronze é muito importante e representa um grande avanço para a modalidade.

“Essa conquista de Jhon hoje é algo histórico para o pentatlo do Brasil, não só para ele individualmente, mas para o pentatlo brasileiro como todo. É a primeira vez que a gente sobe no pódio numa competição nesse nível no Campeonato Mundial.”

O treinador elogiou o talento de Jhon e contou sobre o desenvolvimento do pernambucano ao decorrer do tempo. “Jhon é um atleta que tem um talento nato mesmo. Ele começou com a gente no projeto do Penta Jovem Recife e fazia algumas aulinhas de natação, mas basicamente aprendeu toda a modalidade conosco”, disse.

“Ele é um atleta que foi fruto de todo o trabalho nosso da comissão técnica aqui do Penta Jovem Recife, que é apoiado pela Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno e é um atleta altamente dedicado.”

Felipe comemorou bastante o resultado e observou que a esgrima é pouco treinada no Brasil. De acordo com ele, apenas os atletas de pentatlo moderno treinam a modalidade no país, o que faz com que as oportunidades de competir também sejam escassas.

“Ficar entre os primeiros colocados da esgrima é algo muito bom, porque a gente faz poucas competições de esgrima aqui no Recife. A gente praticamente só tem a gente do pentatlo para treinar a esgrima, então ele não roda muitas competições de esgrima. Pessoal lá fora na esgrima é muito forte, então assim, foi um resultado excelente”, afirmou o ex-atleta olímpico.

