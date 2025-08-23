A- A+

Histórico Pernambucano conquista medalha de bronze no Mundial Sub-19 de Pentatlo Moderno Jhon Xavier terminou a competição em terceiro lugar, resultado inédito do Brasil em um mundial masculino da modalidade

Pernambuco garantiu a medalha de bronze no Mundial Sub-19 de Pentatlo Moderno, que ocorreu neste sábado (23) na cidade de Druskininkai, na Lituânia. O responsável pela conquista foi o recifense Jhon Jhaymesson Xavier, de 17 anos.

O resultado é histórico para a modalidade. Foi a primeira vez que um brasileiro conquistou uma medalha em uma competição mundial masculina do esporte. A também pernambucana Yane Marques, ex-atleta e um dos maiores nomes do Brasil no pentatlo moderno, foi medalhista de prata e bronze nos campeonatos mundiais de 2013 e 2015, respectivamente.

O bronze representou um salto importante na performance do atleta, que competiu em provas de esgrima, corrida com obstáculos, natação e laser run, uma combinação entre tiro e corrida.

Destaque na esgrima e no laser run, o pernambucano somou 1.556 pontos totais. Uma diferença de 21 pontos do medalhista de ouro do torneio, o húngaro Nemere Szecsi. A prata ficou com o ucraniano Oleg Rybak, que obteve uma pontuação de 1.562.

Jhon Xavier, pernambucano de 17 anos, conquistou um resultado inédito do Brasil na modalidade masculina de Pentatlo Moderno. Foto: Cortesia

Avanço

Nas classificatórias, Jhon terminou com o 17º melhor desempenho, o que garantiu sua passagem para a etapa final - só os 36 melhores se classificavam.

Durante a etapa inicial, o atleta fez 1.531 pontos, 25 a menos que na campanha do bronze.

Segundo o coordenador técnico da CBPM Almir Claudino, que acompanhou Jhon no torneio, o objetivo inicial era terminar entre os 10 primeiros colocados nas eliminatórias.

“Foi a primeira experiência dele em provas de nível mundial e ele ficou em décimo-sétimo colocado [na etapa classificatória]. Nós tínhamos como meta ficar entre os 10 melhores do mundo, mas sabendo que, se ele conseguisse superar as expectativas em algumas das modalidades, a gente tinha a chance de pódio. E aconteceu isso em duas delas, na esgrima e no laser run”, contou.

Nas finais, Xavier iniciou os trabalhos com esgrima. Ele venceu 23 combates e fez 240 pontos, números maiores que os feitos pelos medalhistas de ouro e prata. Nessa etapa, o brasileiro ficou em terceiro lugar.

Jhon Xavier estava acompanhado de Almir Claudino, coordenador técnico da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno durante o Mundial Sub-19. Foto: Cortesia

Em seguida, foi a vez da corrida de obstáculos. Nela, Jhon fez o tempo de 26s47, o décimo melhor entre os participantes, e somou mais 366 pontos. O resultado fez com continuasse no pódio, com um total de 606 pontos.

Na natação, ele foi o 35º colocado e fez 273 pontos, com um tempo de 2min18s. Por fim, o laser run colocou o pernambucano de volta aos três primeiros do Mundial.

A prova, que vale mais pontos que as outras por ser uma combinação entre duas modalidades, adicionou 677 pontos para o somatório e consagrou a medalha de bronze para Jhon Xavier.

Trajetória

Morador do Alto do Pascoal, no bairro da Água Fria, na Zona Norte do Recife, o atleta treina desde os 12 anos no Projeto Pentajovem Recife da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBPM).

Para Felipe Nascimento, técnico do Pentajovem Recife e ex-atleta olímpico, a medalha de bronze é muito importante e representa um grande avanço para a modalidade.

“Essa conquista de Jhon hoje é algo histórico para o pentatlo do Brasil, não só para ele individualmente, mas para o pentatlo brasileiro como todo. É a primeira vez que a gente sobe no pódio numa competição nesse nível no Campeonato Mundial.”

O treinador elogiou o talento de Jhon e contou sobre o desenvolvimento do pernambucano ao decorrer do tempo. “Jhon é um atleta que tem um talento nato mesmo. Ele começou com a gente no projeto do Penta Jovem Recife e fazia algumas aulinhas de natação, mas basicamente aprendeu toda a modalidade conosco”, disse.

“Ele é um atleta que foi fruto de todo o trabalho nosso da comissão técnica aqui do Penta Jovem Recife, que é apoiado pela Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno e é um atleta altamente dedicado.”

Felipe comemorou bastante o resultado e observou que a esgrima é pouco treinada no Brasil. De acordo com ele, apenas os atletas de pentatlo moderno treinam a modalidade no país, o que faz com que as oportunidades de competir também sejam escassas.

“Ficar entre os primeiros colocados da esgrima é algo muito bom, porque a gente faz poucas competições de esgrima aqui no Recife. A gente praticamente só tem a gente do pentatlo para treinar a esgrima, então ele não roda muitas competições de esgrima. Pessoal lá fora na esgrima é muito forte, então assim, foi um resultado excelente”, afirmou o ex-atleta olímpico.

