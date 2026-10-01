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FUTEBOL DE PATINS Pernambucano conquista o prêmio inédito de gol mais bonito do Mundial de Futins; veja lance Breton Borges, capitão da Seleção Brasileira, receberá o troféu na próxima Copa do Mundo da modalidade, em 2027

O gol mais bonito do Mundial de Futebol de Patins (Futins) pertence a um pernambucano. A Federação Internacional (FIFS) anunciou que Breton Borges, de 38 anos, é o grande vencedor do prêmio inédito da competição, que foi disputada em Trabzon, na Turquia, em 2024.

A conquista veio acompanhada de forte emoção e uma disputa acirrada até o último detalhe do regulamento. Breton já havia largado na frente ao conquistar a nota máxima de 60 pontos no Júri Técnico, contra os 55 conquistados pelo atleta iraniano Ebrahim.



Na etapa de votação popular, realizada pelas redes sociais, valendo os 40 pontos restantes, o atleta do Irã levou a melhor, enquanto o brasileiro ficou com 35 pontos, igualando a pontuação em 95 no total.



Com o empate, a decisão voltou para a diretoria da FIFS, que realizou um novo pente-fino técnico e confirmou a vitória do capitão.



O também pernambucano Phillipp Leite, de 41 anos, fechou o pódio com o somatório final de 80 pontos, sendo 50 do júri técnico e 30 na votação popular.

Breton Borges vence o prêmio inédito de gol mais bonito do Mundial de Futins; Phillipp Leite fica com a terceira colocação. Foto: Instagram / @navidadehsary





Conheça o gol vencedor

O lance premiado nasceu de uma parceria na vitória brasileira por 15 a 0 sobre o Iraque. Após a bola bater na trave e sobrar para Raio, o companheiro de ataque fez um cruzamento na medida para o capitão da Seleção se jogar no ar e concluir a finalização.



“A gente se entende bastante, principalmente eu e Raio, que jogamos na frente. Nós temos um entrosamento muito grande, porque a gente não precisa nem gritar, nem pedir nada, porque a gente já sabe onde o outro está. Tem essa conexão”, explicou.



“A bola bateu na trave e voltou para Raio. Quando ele me viu do outro lado, cruzou muito rápido. Não deu para pensar. Eu vi a bola meia altura e me joguei", complementou.







A entrega oficial do troféu ao campeão será feita durante a próxima Copa do Mundo de Futins, prevista para fevereiro de 2027 em razão de ajustes de calendário e tensões geopolíticas no Oriente Médio.



Segundo Almir Falcão, criador do esporte e vice-presidente da FIFS, Abu Dhabi, Dubai e Arábia Saudita estão na disputa para ser a sede do torneio. A expectativa é de um evento três vezes maior que a edição turca.

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