Seleção brasileira Pernambucano Dado Cavalcanti será auxiliar da Seleção Brasileira na comissão de Fernando Diniz O treinador de 42 anos iniciou 2023 como treinador do Náutico e foi demitido após um início ruim na Série C

O pernambucano Dado Cavalcanti irá integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira comandada por Fernando Diniz. O treinador de 42 anos vai participar da estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém.

A informação foi divulgada pelo Jogo Rápido, do Rio Grande do Norte. Dado vai ocupar um dos cargos como auxiliar de Diniz. Eduardo Barros é o principal na função.

Ainda no Rio Grande do Norte, após ser rebaixado para a Série D com o América-RN, Dado deve chegar nesta sexta-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar à Seleção.

A relação de Dado Cavalcanti com Fernando Diniz existe desde que ambos foram colegas de classe durante cursos presenciais na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como Diniz tem contrato até junho de 2024, quando a CBF espera a chegada de Ancelotti, o treinador terá auxiliares rotativos.

Neste ano, Dado Cavalcanti comandou o Náutico e América-RN. No Timbu, o técnico foi demitido após um início ruim na Série C. O trabalho no América resultou no rebaixamento para a quarta divisão.

