Automobilismo Pernambucano Daniel Neumann estreia com duas vitórias na Porsche Cup Brasil Neste final de semana, o recifense venceu as duas primeiras corridas do ano, no Velocitta, em Mogi Guaçu-SP

Pernambuco subiu no lugar mais alto do pódio com o estreante Daniel Neumann, na Porsche Cup Brasil, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro. Neste final de semana, o piloto recifense conquistou o primeiro lugar nas duas corridas realizadas, na subdivisão Challenge Rookie, no Velocitta, em Mogi Guaçu-SP.

Com somente 18 anos e fazendo sua estreia na Porsche Cup, Daniel não se intimidou na famosa pista do Velocitta e já atingiu resultados surpreendentes. As corridas são disputadas em 25 minutos, mais uma volta de encerramento.

Num sábado (22) de bastante sol, marcando o início da temporada de 2025, o pernambucano conquistou a Corrida 1 da categoria Challenge, na subdivisão Challenge Rookie, destinada para pilotos com alguma experiência, mas que ainda estão em desenvolvimento.

Daniel Neumann em ação no Velocitta, pela Porsche Cup Brasil - Reprodução

No domingo (23), já de baixo de um tempo chuvoso, o piloto da HB Racing mostrou um repertório variado, repetiu a dose, e viu a bandeira quadriculada balançar na reta de chegada. Com os resultados, Daniel tornou-se o piloto mais jovem da história da Porsche Cup a ganhar as duas primeiras corridas ainda na estreia.

Corrida no sangue



Campeão no kart e com testes na Fórmula 4 Brasil e Nascar Brasil, Daniel sempre teve o exemplo das corridas dentro de casa, algo que foi passado de geração. Isso porque, o seu pai Josimar Júnior é piloto e também faz parte da Porsche Cup, correndo na categoria há mais de quatro anos, mas já dentro da categoria Carrera, destinada para os mais experientes na pista.

Próxima etapa



A próxima etapa do campeonato de sprint será já no próximo final de semana (5 e 6 de abril), novamente no Velocitta, em Mogi Guaçu-SP. Ao todo, a disputa do sprint é dividida em seis etapas, com corridas no Brasil e em Portugal. O campeonato está previsto para ser encerrado no próximo mês de novembro.

