A- A+

Natação Pernambucano de 13 anos conquista medalha de prata no Brasileiro de Natação, em São Paulo João Carlos Prudente ficou em segundo lugar na prova dos 100m peito, com a marca de 1min14seg

O nadador pernambucano João Carlos Prudente, 13 anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, que está sendo realizado na cidade de Bauru, em São Paulo. O adolescente ficou em segundo lugar na prova dos 100m peito, com a marca de 1min14seg. O primeiro colocado, o paulista Lucas de Santos, completou a prova em 1min10seg. Esta é a primeira vez que o nadador luso disputa um Brasileiro e já conquistou uma medalha com o seu melhor tempo da história.

João Carlos Prudente faz parte de uma nova geração de nadadores formados no Clube Português do Recife. Após revelar nomes como Joanna Maranhão e Etiene Medeiros, o clube tem investido na busca por novos atletas olímpicos. Além de João, existem outros bons nomes despontando, como Letícia Zirpoli, que, inclusive, foi convocada para a Seleção Brasileira no último mês.

“Já tivemos grandes nomes na nossa piscina e agora estamos formando novos atletas com a competente treinadora Keicy Florêncio. Temos certeza que João Carlos e Letícia Zírpoli vão crescer ainda mais, assim como os demais nadadores lusos que estão sendo preparados pela nossa equipe”, afirmou o presidente do Português, Fernando Medicis.

Além de João Carlos Prudente, Richarlyson Silva e Ana Clara Lyra são outros representantes de Pernambuco no Brasileiro.

Veja também

Futebol Santa Cruz completa um mês sem perder e comemora boa fase na Série D