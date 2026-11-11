Pernambucano define últimos classificados às quartas de finais
Todos os oito classificados serão definidos na noite desta quarta-feira (11)
O Campeonato Pernambucano 2026/2027 conhecerá os últimos quatro clubes classificados às quartas de finais, nesta quarta-feira (11). O dia contará com os duelos entre os times do Grupo A (Sertão) e do Grupo B (Agreste).
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As disputas começam às 15h, no Limeirão, em Santa Cruz do Capibaribe, com o confronto entre Ypiranga e Afogados. A Máquina de Costura foi a vice-líder do seu grupo, incluindo uma vitória emocionante contra o Pesqueira na última rodada, enquanto a Coruja encerrou com derrota para o Salgueiro.
Às 16h, o Petrolina, equipe de melhor campanha na primeira fase, recebe o Chã Grande no Paulo Coelho. A Fera Sertaneja vem de quatro vitórias e um empate, enquanto a Raposa vem de apenas uma vitória, três empates e uma derrota.
Já no período noturno, dois jogos movimentam a rodada às 20h. No Clementino Lima, em Lajedo, a estreante Facilnet - segunda melhor campanha geral - recebe o Belo Jardim. Já em Caruaru, um clássico interiorano entre Central e Salgueiro, no Lacerdão, deixará uma tradicional camisa para trás já nas oitavas.
Classificados
Nesta terça-feira (10), os quatro primeiros classificados foram definidos. O Íbis venceu o Centro Limoeirense pelo placar de 3x1 no José Dionísio, em Goiana. Já nos Aflitos, o América não tomou conhecimento do Serrano e venceu por 3x0 com gols dos conhecidos Gilvan, Moacir e Pedro Maycon.
No Gileno de Carli, o Vera Cruz venceu o Jaguar por 2x1 de virada. Já no Jacozão, em Vicência, após empate em 1x1 entre Atlético-PE e Ipojuca, a disputa foi para os pênaltis e o Ipojucano venceu por 4x2, garantindo a última vaga.
Resultados desta terça-feira (10)
Íbis 3x1 Centro Limoeirense
América 3x0 Serrano
Atlético-PE (2) 1x1 (4) Ipojuca
Jaguar 1x2 Vera Cruz
Jogos desta quarta-feira (11)
Ypiranga x Afogados - 15h - Limeirão (Santa Cruz do Capibaribe)
Petrolina x Chã Grande - 16h - Paulo Coelho (Petrolina)
Facilnet x Belo Jardim - 20h - Clementino Lima (Lajedo)
Central x Salgueiro - 20h - Lacerdão (Caruaru)