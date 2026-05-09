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Futsal Pernambucano Dennis Cavalcanti sonha com o título da UEFA Futsal Champions League pelo Palma Final entre Sporting e Palma acontece neste domingo (10), às 13h

Natural de Recife, o goleiro Dennis Cavalcanti vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Em sua primeira temporada com a camisa do Palma, da Espanha, o brasileiro está na grande final da UEFA Futsal Champions League, principal competição de clubes do futsal europeu. A decisão será diante do Sporting-POR, às 13h, neste domingo (10).

Dennis chegou ao clube espanhol nesta temporada após ganhar destaque defendendo o Kairat, do Cazaquistão, onde foi um dos nomes de destaque na última edição da competição continental. As atuações abriram as portas para um novo desafio e, agora, o pernambucano terá a chance de disputar o título mais importante do futsal europeu.

Seguro e decisivo ao longo da campanha, Dennis destaca o equilíbrio e a intensidade esperados para a grande decisão. “Será uma partida muito equilibrada por duas equipes de ponta, muito disputada, de muito contato físico. Temos que competir no nosso limite para sair com o título da UEFA Futsal Champions League.”

Sporting x Palma - saiba onde assisitir

Data: 10/05

Horário: 13h

Transmissão: Canal Gol BR

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