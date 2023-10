Pernambucano Felipe Veras é campeão mundial de kickboxing na Itália

A- A+

O mês de outubro ficará marcado no kickboxing brasileiro. isso porque o atleta pernambucano Felipe Veras subiu ao lugar mais alto do pódio, pela primeira vez em sua trajetória, ao se consagrar campeão mundial da modalidade. Ele conquistou o cinturão do XFC Internacional. O evento é considerado uma das principais organizações de luta do mundo, e tem como objetivo colocar os melhores lutadores do planeta - de cada modalidade - frente a frente. A competição ocorreu entre os dias 20 e 22 de outubro, em Roma, na Itália.

Felipe é considerado um dos principais nomes do kickboxing no País. No currículo, possui conquistas como títulos nacionais e pan-americanos, além de ocupar o primeiro lugar do ranking nacional por quatro anos consecutivos, entre 2018 e 2021, e estar entre os sete melhores do mundo entre 2018 e 2020. Por isso, o título em questão era o único que faltava em sua prateleira de troféus. Além do cinturão obtido na categoria low kicks, o atleta volta para o Brasil com outra conquista: a medalha de prata conseguida na modalidade full contact.

Para a competição, o atleta garante que o camping (fase de treinamento para a luta) caminhou de maneira intensa e que a quantidade de profissionais envolvidos foi maior em relação às preparações anteriores. Os treinos aconteceram no Complexo Esportivo Awaken Box, sob a supervisão de um time de profissionais que, de acordo com o atleta, fez toda a diferença.

“Quando encaramos um desafio dessa magnitude, não estamos sozinhos. No momento em que fui campeão mundial, não estou levando esse título só. Se não fosse o pessoal da Awaken, eu não teria onde treinar, se não fosse o pessoal da Medical Esportes, não estaria recuperado, se não fosse o Eduardo Caldas, eu não teria nem batido o peso. Então, é uma conquista onde todos possuem participação direta no resultado obtido”. declarou Felipe Veras.

