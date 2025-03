A- A+

Futebol Pernambucano: melhor campanha da fase anterior não disputará final pela primeira vez desde 2016 Líder da primeira fase, Santa Cruz ficou de fora da decisão após ser eliminado pelo Sport no último sábado (15)

A final do Campeonato Pernambucano de 2025 está definida. Sport e Retrô disputarão o título do Estadual, repetindo o encontro decisivo que ocorreu em 2023, ano em que a taça ficou com o Leão.

Apesar do duelo decisivo já ter acontecido, a final desta edição contará com um fato que não acontecia há nove anos: pela primeira vez desde 2016, a melhor campanha da fase anterior ao mata-mata, que este ano foi feita pelo Santa Cruz, não disputará o título do Estadual.

Líder da fase anterior com 20 pontos, o Tricolor foi eliminado pelo Sport, no último sábado (15), após perder no Arruda por 1 a 0, somando 3 a 0 no placar agregado.

A última vez em que a melhor campanha da fase anterior esteve fora da final foi protagonizada pelo Náutico, em 2016. Na ocasião, o Timbu, que liderou o antigo hexagonal, caiu na semifinais para o Santa Cruz, que veio a se sagrar campeão daquela edição em cima do Sport.

Desde então, o líder da fase anterior ao mata-mata sempre marcou presença na decisão do Pernambucano. Das oito edições, em cinco delas o primeiro colocado se sagrou campeão.

Confira as últimas finais do Pernambucano e as posições dos finalistas na primeira fase

Regulamento atual

2024 - Sport (1º)* x Náutico (3º)

2023 - Sport (1º)* x Retrô (2º)

2022 - Náutico (2º)* x Retrô (1º)

2021- Náutico (1º)* x Sport (2º)

2020 - Salgueiro (2º)* x Santa Cruz (1º)

2019 - Sport (1º)* x Náutico (2º)

2018 - Náutico (1º)* x Central (2º)

Hexagonal

2017- Sport (3º)* x Salgueiro (1º)

2016 - Santa Cruz (4º)* x Sport (3º)

*Campeão do Campeonato Pernambucano



