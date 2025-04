A- A+

SURFE Pernambucano Gabriel Sampaio finaliza temporada de surf nas gigantes de Nazaré, em Portugal Atleta reforça temporada muito intensa e condições extremas no circuito

O surfista pernambucano Gabriel Sampaio, de 28 anos, encerrou suas atividades no circuito das ondas gigantes de Nazaré, em Portugal.

Nos últimos quatro meses, o pernambucano enfrentou condições extremas e muitos desafios. Entre outubro e fevereiro, Nazaré se torna o epicentro do surf de ondas gigantes.

"Foi uma temporada muito intensa, com condições extremas e muitos desafios. Nazaré nunca é fácil, mas dessa vez, além das grandes ondulações, enfrentamos ventos e tempestades que tornaram tudo ainda mais complicado", avaliou.

Gabriel enfrentou ventos de até 180 km/h e um dos invernos mais desafiadores da carreira, na tempestade Hermínia.

O chamado Canhão de Nazaré é uma formação única que se aliam as tempestades que ocorrem no Atlântico Norte, criando um cenário perfeito para a prática do esporte na região durante este período.

O pernambucano registrou um feito histórico ao surfar a maior onda registrada no Hemisfério Norte neste inverno, e marcou sua posição entre os principais big riders do mundo.

"Meu grande objetivo é disputar uma etapa da WSL de ondas grandes. Tenho trabalhado muito para isso e acredito que estou cada vez mais próximo. Competir nesse nível seria a realização de um sonho e uma grande oportunidade para mostrar o que venho praticando nas últimas temporadas", afirmou a surfista.

