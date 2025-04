A- A+

Jiu-Jitsu Pernambucano Gibson Santos conquista dois ouros no AJP Tour Recife Abu Dhabi, no Geraldão Atleta pernambucano é campeão nas modalidades Gi e NoGi ( Jiu-jitsu com e sem kimono) na categoria Master 2, peso leve, representando a equipe Nova União

O atleta pernambucano Gibson Santos escreveu mais um capítulo vitorioso em sua trajetória no jiu-jitsu. No último domingo (13), ele subiu ao lugar mais alto do pódio duas vezes no AJP Tour Recife Abu Dhabi, disputado no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o 'Geraldão'.

Competindo na categoria Master 2, peso leve (69kg), o representante da equipe Nova União levou o ouro tanto na disputa de Gi quanto NoGi (sem kimono), consolidando seu nome entre os principais nomes da modalidade no estado.

Ao todo, Gibson entrou em ação quatro vezes e venceu todas as lutas por finalização, mostrando não apenas domínio técnico, mas também uma postura ofensiva e decisiva. A performance impecável coroou uma campanha irretocável em um dos torneios mais respeitados do circuito internacional.

"Foi uma emoção muito grande lutar em casa e sentir a energia da torcida. Cada gota de suor valeu a pena. Representar Pernambuco e a equipe Nova União com essas conquistas é um orgulho imenso. Dedico essas vitórias à minha família, aos meus professores e a todos que acreditam no meu trabalho", celebrou o campeão Gibson Santos, visivelmente emocionado após as finais.

Além do desempenho individual, a vitória tem um significado especial para a sua equipe, a Nova União, que tem crescido em expressão e revelado talentos em competições de grande porte.



