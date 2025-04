A- A+

Futebol Pernambucano Gibson Santos conquista ouro, prata e bronze no Salvador Fall Open Com três medalhas na competição, o atleta fortalece o nome no cenário do Jiu-Jitsu

O atleta pernambucano Gibson Santos subiu ao lugar mais alto do pódio na mais recente edição do Salvador Fall International Open, organizado pela IBJJF. Representando a equipe Nova União Ipsep, Gibson garantiu a medalha de ouro na categoria Master 2, Peso-Pena, modalidade No-Gi, consolidando-se como um dos principais nomes do jiu-jitsu na região.

Além do ouro no No-Gi, Gibson também brilhou na competição com kimono. O atleta disputou na categoria Leve com Kimono e conquistou a medalha de prata. Já na categoria absoluto, onde não há diferença de peso, garantiu o bronze.

O desempenho de Gibson foi um dos grandes destaques de sua equipe, que teve uma participação memorável na competição. A Nova União Ipsep conquistou um total impressionante de 31 medalhas, sendo 14 de ouro, nove de prata e oito de bronze.

