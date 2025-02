Pernambucano Gibson Santos conquista ouro no Campeonato Paraibano de Jiu-Jitsu

A- A+

O pernambucano Gibson Santos fez história no último fim de semana ao conquistar o título de campeão na categoria Master 2, Peso-Pena do Campeonato Paraibano de Jiu-Jitsu 2025, no tatame do Ginásio "O Ronaldão", em João Pessoa.

"Foi uma conquista muito especial. Cada treino e cada sacrifício valeu a pena. Agradeço à minha equipe, aos meus treinadores e a todos que me apoiaram nessa jornada", comemorou Gibson.

Veja também