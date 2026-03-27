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Tênis

Pernambucano João Lucas Reis chega à final de duplas do LA Open, em São Paulo

Ao lado de Felipe Meligeni, o recifense disputará a finalíssima neste sábado (28)

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João Lucas Reis e Felipe Meligeni avançam à final do LA Open, em São PauloJoão Lucas Reis e Felipe Meligeni avançam à final do LA Open, em São Paulo - Foto: Divulgação/@joaolreis

O tenista pernambucano João Lucas Reis, em parceria com Felipe Meligeni, está na final de duplas do Latin America Open, realizado em São Paulo. A finalíssima será neste sábado (27), com previsão de início a partir das 19h. 

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A vaga na finalíssima foi conquistada após bater os estadunidenses Kiger e Stalder, por 2 sets 1 (6/4, 4/6, 10/7), nesta sexta-feira (27).

Ainda na quadra após a vitória na semifinal, o tenista pernambucano comentou a trajetória e falou da expectativa para final. 

"Falei com o Felipe que vamos com tudo nessa dupla, então a gente vem colhendo o esforço que estamos colocando ao longo dessa semana", disse João Lucas Reis.  

Final nacional
O torneio pode ter uma final 100% brasileira nas duplas masculinas. Gustavo Heide e Guto Miguel enfrentam Daniel Cukierman, de Israel, e Mariano Kestelboim, da Argentina. A partida está acontecendo nesta sexta-feira.   

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