Pernambucano João Reis faz história com vice-campeonato em torneio internacional de tênis

História escrita. João Reis ficou com o vice-campeonato do Engie Open neste domingo (7) e, de quebra, conquistou a melhor colocação de um pernambucano em um campeonato internacional de tênis. O atleta foi derrotado pelo francês Enzo Coauacaud, na quadra do Lagoa Iate Clube, em Florianópolis.

Com o resultado do ATP Challenger 75, o tenista pernambucano somou 44 pontos para alcançar o número 280 do ranking ATP. Vale lembrar que essa foi a segunda maior final de João Reis na carreira. Em 2022, ele disputou o título do ATP Challenger 80 de Ambato, no Equador, também no saibro.

"Fico feliz não apenas por chegar na final, mas por toda a competição. Esta foi uma semana muito especial para eu virar uma chave na cabeça e entender como posso jogar o meu melhor tênis", afirmou o tenista.

Na quadra, o início de João foi superior e saiu na frente da disputa. Ainda assim, o adversário equilibrou o jogo e levou a partida para o terceiro set. Na última etapa, Enzo Couacaud ditou o ritmo e virou o placar para se consagrar campeão com parciais 3/6, 6/4 e 7/6.

Ao todo, o Engie Open distribuiu a premiação total de US$ 142 mil - cerca de R$ 710 mil na cotação atual. Além disso, o campeão e à campeã nos respectivos rankings mundiais (ATP e WTA) receberam 75 pontos cada.



