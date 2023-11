Pernambucano Justino Pedro é vice-campeão da Maratona Internacional de Curitiba

A- A+

O atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Justino Pedro, foi o vice-campeão da Maratona Internacional de Curitiba, realizada neste domingo (19). O pernambucano completou a prova de 42 km com o tempo de 2h21min14s. O primeiro lugar ficou com Ederson Vilela, que cruzou a chegada em 2h19min42s.



"Curitiba é uma prova muito dura, com subidas e descidas. Graças a Deus consegui fazer uma boa prova, fui 2º colocado e estou muito feliz, muito satisfeito. A prova não era fácil, tinha atletas estrangeiros, os quenianos estavam na prova, então estou muito feliz com o resultado. Agradecer a Deus, ao meu treinador Marciano Barros, nosso diretor Natanael Barros e toda a equipe da APA que tem feito um trabalho belíssimo. Agora é focar na São Silvestre”, disse Justino.

Além de Justino, a APA também subiu ao pódio com o maratonista Edson Amaro, que ficou com a 4ª posição, com o tempo de 2h22min33s. Dos 10 primeiros colocados da prova, cinco eram atletas da APA, incluindo Rafael Silvestre que chegou em 6º, Jorge Olegário em 9º e Diego Andrade em 10º.



Considerada uma das maiores corridas do Brasil, a Maratona de Curitiba deste ano bateu o recorde de participação. Com provas de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km, a competição recebeu corredores de todos os estados brasileiros e mais de 10 países, reunindo cerca de 11 mil atletas. A prova distribuiu R$ 192 mil em prêmios, uma das maiores premiações de corrida de rua do país em 2023.

Veja também

Eliminatórias da copa Brasil x Argentina é o destaque da 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026