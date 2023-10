A- A+

Jogos Pan-Americanos Pernambucano Kayo Santos é bronze no judô; Brasil fatura outras quatro medalhas Samantha Soares levou o ouro na categoria até 78kg. País ainda teve mais dois bronzes e uma prata

Tem pernambucano no pódio do judô dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Na categoria até 100kg, Kayo Santos faturou a medalha de bronze ao vencer o cubano Liester Cardona. O Brasil ainda teve mais quatro medalhas no esporte, sendo uma de ouro, uma de prata e duas de bronze.

Na categoria feminina até 78kg, Samantha Soares faturou a medalha de ouro ao derrotar Sairy Colon, de Porto Rico. Já Rafael Macedo, na categoria até 90kg, perdeu para o cubano Ivan Silva e ficou com a prata. Os bronzes foram de Beatriz Souza (+78kg) e Rafael Silva (+100kg), que levaram a melhor diante de Amarantha Urdaneta (Venezuela) e Marc Deschênes (Canadá), respectivamente.

Veja também

Ballon D'or Argentino 'Dibu' Martínez leva o Troféu Yashin de melhor goleiro do ano