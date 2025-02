A- A+

Maratona Pernambucano lança desafio de correr uma maratona em cada estado do Brasil em até 10 anos Profissional de educação física, Diogo Barbosa, de 31 anos, estuda a modalidade no doutorado e é apaixonado por corrida

Correr uma maratona requer muito treinamento, esforço e determinação. A corrida normalmente tem 42,195 km de distância e é considerada um verdadeiro desafio para muitos corredores. Agora, imagina correr uma prova dessa em cada estado do Brasil em até 10 anos? Esse é um projeto lançado por um pernambucano que é apaixonado pela modalidade.

Profissional de educação física, Diogo Barbosa, de 31 anos, morador do Recife, é o idealizador desse projeto. Ele, que teve a maratona como tema de estudo do mestrado, em 2016, e que segue estudando a corrida no doutorado, conta que o desejo do desafio surgiu como uma aplicação da teoria à prática.

"Ao conversar com os corredores, maratonistas, vivenciar junto com eles os momentos, surgiu o desejo de viver de forma prática essa experiência que antes estava ancorada na teoria", iniciou.

"Comecei minha preparação, e em um ano corri minha primeira maratona na Maratona Internacional de Olinda, em 2023. Ao viver essa experiência, me apaixonei pelas emoções vividas ao correr longa distância. Daí, pensei em unir o desejo de correr maratonas com viagens e conhecer novos lugares", explicou.





Esse desejo, aliás, já começou. No dia 24 de novembro do ano passado, Diogo correu a primeira maratona do projeto, em Brasília, no Distrito Federal.

"Prova difícil, com muita altimetria (subidas no percurso). Apesar disso, o planejamento foi entregue com êxito. Concluí saudável e, ao final, caí aos prantos de emoção", contou.

Diogo Barbosa na Maratona de Brasília. Foto: Cortesia.

Esse foi apenas o primeiro desafio de Diogo. O maratonista já vem se preparando para a próxima corrida, que acontece no dia 20 de abril, em João Pessoa, na Paraíba, e está de olho nas próximas etapas.

"A expectativa para a prova em João Pessoa está altíssima. Estou em período de treinamento para a próxima maratona. Mais pra frente, no dia 22 de junho, realizarei a Maratona do Rio de Janeiro. Tenho planos ainda para correr mais uma no segundo semestre, ainda a escolher qual melhor opção e disponibilidade de provas", afirmou.

Convite

Apesar do projeto ser idealizado por Diogo, ele não está sozinho nessa jornada. O maratonista contou com mais de 40 atletas do grupo de corrida Unic Running, na corrida de Brasília.

Para a prova de João Pessoa, o atleta já confirmou que terá a companhia de alguns amigos e familiares, porém, está de braços abertos para receber os interessados em participar do projeto.

"Gostaria de convidar os praticantes de corrida, amantes do esporte a fazer parte desse projeto que visa viajar o Brasil correndo. Você não precisa correr uma maratona, caso não deseje, mas pode correr 5km, 10k, ou 21km. Estaremos juntos da mesma forma se divertindo e cuidando da saúde", convidou.

O maratonista ainda deu dicas para aqueles que estão entrando no mundo da corrida agora.

"Comece devagar, alternando corridas com caminhadas; Mantenha uma regularidade de no mínimo três vezes na semana. Não se compare a outros corredores mais experientes que você e procure uma orientação profissional", disse.

Os interessados em acompanhar mais detalhes sobre a preparação e curiosidades do projeto podem seguir e entrar em contato com Diogo Barbosa pelo Instagram.

