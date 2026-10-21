Pernambucano Luiz Felipe Soares conquista ouro no taekwondo nos Jogos da Juventude

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Formado na Associação Beneficente Esportiva Criança Cidadã (ABECC), projeto social do Recife, no bairro do Cordeiro, o jovem Luiz Felipe Soares, de 17 anos, conquistou a medalha de ouro no taekwondo nos Jogos da Juventude CAIXA Foz do Iguaçu 2026, na categoria até 63 kg, nesta quarta-feira (21).

Luiz subiu ao lugar mais alto do pódio ao vencer Rafael Peçanha, de Minas Gerais, por 2 rounds a 1 na grande decisão.

Praticante da modalidade desde os 12 anos, o jovem viu no taekwondo uma oportunidade de transformação de vida.



“Comecei no taekwondo com 12 anos. Estava com depressão, dentro de casa trancado no quarto, e minha mãe me colocou nesse projeto. Ela viu que tinha vários esportes, como taekwondo, judô e karatê. Fui treinando e evoluindo no taekwondo a cada ano nos exames de faixa e campeonatos. Hoje meu grande sonho é entrar na seleção brasileira”, contou Luiz ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Pelo terceiro ano seguido participando dos Jogos da Juventude, o jovem atleta já tinha conquistado medalha de prata da edição de 2025 até chegar no lugar mais alto do pódio neste ano. Ainda na atual temporada, em suas primeiras disputas internacionais, o recifense também medalhou: foi bronze no Pan-Americano juvenil, no Rio de Janeiro, e bronze na President Cup, em Lima, no Peru, em sua primeira viagem para fora do país.

Toda a seleção pernambucana de taekwondo foi formada pela ABECC - Foto: Divulgação/COB

“É muito gratificante chegar até aqui nos Jogos da Juventude e conquistar o ouro. No ano passado fui até a final e não consegui ganhar; e, no primeiro ano em que participei, não passei da primeira luta. Mas neste ano trabalhei muito, estudei bastante os adversários para vir aqui e ser campeão”, comemorou Luiz.



“Luiz é um atleta que demonstrou grande potencial e uma evolução muito grande no ano de 2026. Além dessas medalhas, ele ainda se tornou vice-campeão brasileiro. Estamos acompanhando o crescimento dele e já vamos começar a colocá-lo em competições da categoria sub-21 para explorar ainda mais o potencial que ele tem”, explicou o técnico dele, Victor Matheus Mota, que há três anos trabalha com Luiz.

Outra conquista

Também no taekwondo, a pernambucana Alícia Assunção conquistou a medalha de ouro na categoria até 63kg, na última terça-feira (20). A atleta também faz parte da equipe ABECC. Para Pernambuco, a conquista de duas medalhas de ouro num mesmo evento é um feito inédito.

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