Pernambucano Nycollas Bento mira Sul-Americano após ouro no Brasileiro Sub-18 de Atletismo

A- A+

O pernambucano Nycollas Bento, de 17 anos, vive o momento mais decisivo de sua carreira no atletismo.



Atleta da Associação Desportiva Jaboatão dos Guararapes, o jovem está na reta final de preparação para dois dos maiores compromissos do ano: a disputa dos Jogos da Juventude, entre 20 e 22 de outubro, e o Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, previsto para 30 de outubro a 2 de novembro.

As competições serão disputadas após o atleta conquistar o título do Campeonato Brasileiro Sub-18 dos 110 metros com barreiras, no Ibirapuera, em São Paulo.







O passaporte para o Sul-Americano pode ter sido carimbado no dia 22 de agosto, com o título nacional. No entanto, por trás da medalha de ouro no torneio, esteve um dos períodos mais difíceis de sua trajetória.



Meses antes da disputa, Nycollas enfrentou uma lesão grave por sobrecarga no adutor esquerdo que o afastou das pistas por quase dois meses.



“Foi um ano muito difícil para mim, de lesões assim que tinha risco até de eu parar de correr. Mental também, estava muito ansioso, apreensivo. Quando eu cruzei a linha, eu me senti aliviado, porque eu consegui provar para mim mesmo, mostrar que com esforço da fisioterapia, dos cuidados para eu melhorar da lesão, consegui mostrar para o pessoal também que mesmo não sendo o favorito da prova no momento, a gente consegue mostrar para eles que a gente é capaz. Foi algo muito emocionante”, desabafou.



Representatividade

Além de superar a lesão, o título também carrega o peso de firmar o atletismo pernambucano em um cenário historicamente dominado pelos centros de treinamento e clubes do Sudeste.



Segundo Nycollas, estar fora do eixo principal do esporte nacional significa, muitas vezes, competir contra a falta de visibilidade e a desconfiança do circuito.

"Às vezes [a gente] pensa que não, mas a gente daqui do Nordeste, o pessoal olha diferente para a gente, sabe? Quando chega lá em São Paulo, o pessoal tudo esperando para ver o que esse menino ia fazer. Esse menino que, mesmo estando no topo ali há três, dois anos, ninguém destacava assim", refletiu.

Nycollas Bento, atleta pernambucano campeão brasileiro sub-18 nos 110m com barreiras. Foto: Enzo Castellar

Trajetória

A história do pernambucano com o esporte começou de forma despretensiosa, ao aceitar o convite de uma professora de Educação Física para representar a sua instituição de ensino, a Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Manoel Borba, nos Jogos Escolares do Recife (Jer´s).



O desempenho no torneio chamou a atenção dos treinadores Daniel Gonçalves e Ewerson Pereira, que passaram a lapidar o talento do jovem.



"Começou de uma forma que talvez comece com outras pessoas também. Foi nos jogos escolares. Na escola, a professora de educação física me chamou para competir nos jogos do Recife. Me botou na prova e acabei ganhando e o treinador me chamou para treinar. Depois eu comecei a treinar e me especializei na prova da barreira", explicou.

Nycollas Bento, atleta pernambucano campeão brasileiro sub-18 nos 110m com barreiras. Foto: Enzo Castellar

Sob a orientação da comissão técnica, o atleta construiu uma hegemonia no estado: tornou-se tricampeão do Jer’s, tricampeão dos Jogos Escolares de Pernambuco (Jeps), bicampeão do Norte-Nordeste e campeão brasileiro Sub-16.



No ano passado, em sua estreia na categoria Sub-18 do Campeonato Brasileiro, ele ficou com a medalha de prata. Para transformar o vice no ouro deste ano, a rotina precisou ser ajustada com treinos intensos de força e potência na academia, divididos em cinco dias por semana, conciliados com a rotina escolar no 2º ano do Ensino Médio.

"Eu comecei a ter um trabalho mais intensivo na academia, fazendo muito trabalho de força, potência, para realmente conseguir ficar mais rápido, ficar mais forte e a rotina conciliar os estudos, o descanso, a alimentação, a hidratação, foram muitas coisas assim que eu precisei ajustar para realmente conseguir esse ouro no mês passado", ressaltou.

Nycollas Bento, atleta pernambucano campeão brasileiro sub-18 nos 110m com barreiras. Foto: Enzo Castellar



Foco nos detalhes e sonho olímpico

A prova dos 110m com barreiras é conhecida pela exigência técnica. Na semifinal do Brasileiro, Nycollas revelou que precisou corrigir junto aos técnicos um detalhe milimétrico na postura, chamado por ele de "corrida sentada", que reduz a altura do quadril e faz o atleta bater o pé na barreira, para garantir a vaga na final e disparar rumo ao ouro.

Agora, os ajustes finais sob o comando de seus treinadores têm endereço certo. Focado em defender as cores de Pernambuco e do Brasil, o atleta aguarda a publicação oficial do boletim de convocação para o Sul-Americano.

"É um sonho de todo atleta poder ser convocado, ter o mérito de ir lá representar o Brasil nas competições. É uma meta para qualquer um, e eu não sou diferente, tô muito feliz com isso. Estou aguardando agora o oficial, a convocação para poder dizer realmente que fui convocado”, declarou.

Nycollas Bento, atleta pernambucano campeão brasileiro sub-18 nos 110m com barreiras. Foto: Enzo Castellar



Sobre o futuro, o jovem afirma que pretende equilibrar os treinos e os estudos, tendo o objetivo de disputar os Jogos Olímpicos e mundiais representando a amarelinha.



“Eu pretendo continuar no esporte, não deixando o estudo de lado, mas pretendo continuar e poder chegar em Olimpíadas, continuar uma carreira forte, sempre no topo do Brasil, sempre entre os melhores do Sul da América e poder chegar em um mundial e ter chance de medalhar", concluiu.

Veja também