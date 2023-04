A- A+

Surfe Pernambucano Paulo Moura vence a 5ª edição do Prêmio Brasileiro de Ondas Grandes Pernambucano venceu a categoria "Maior Onda do Ano" em evento que ocorreu na Barra da Tijuca, no Rio

A praia de Naufragados, em Florianópolis, foi destaque na 5ª edição do Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes. Lá, o atleta Paulo Moura foi laureado com a premiação de Maior Onda do Ano. Além do pernambucano, outros surfistas foram reverenciados durante a cerimônia na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Paulo Moura, que teve sua onda registrada pelo cinegrafista Humberto Ferreira, citou suas inspirações no esporte e dedicou o prêmio à comunidade de Naufragados:

— Eu queria dizer, especialmente porque eu sou pernambucano, junto com o Eraldo (Gueiros) e o (Carlos) Burle, que vocês sempre foram a nossa inspiração no surfe! Eu fiquei aqui olhando eles, segui o caminho da competição e, depois, migrei para as ondas grandes. E, hoje, estou podendo pegar ondas no Brasil e no mundo! É bom porque tem o legado que vocês deixaram para a gente e sou muito grato por isso! Queria oferecer esse título, especialmente, para toda a comunidade de Naufragados. Deus abençoe vocês! Essa onda aqui é para vocês, esse título é para vocês.

Nas categorias Ocyan Onda do Ano Masculino e Feminino, os vencedores foram Guilherme Hilel e Michaela Fragonese, com registros de picos no estado do Rio de Janeiro. Guilherme homenageou Marcio Freire, surfista que morreu em Nazaré, Portugal, no início do ano.

— Eu quero dedicar este prêmio ao Marcio. A família dele fez questão de me presentear com o colete inflável e a luva de borracha dele. Ele me passou o cinturão e eu, como surfista de ondas grandes, tenho a obrigação de honrá-lo.

Michaela ressaltou a importância do evento dar oportunidade para as mulheres se destacarem.

— Queria parabenizar a produção por colocar essa categoria feminina, porque o ciclo de ondas grandes no Brasil ainda está muito precário nesse sentido. Os campeonatos não querem colocar a categoria feminina e isso é muito triste. Mas aqui não, aqui vocês sempre colocam. Estaremos sempre por aqui dando o nosso show à parte.

Confira os vencedores de cada categoria:

Maior Onda do Ano

1º lugar

Atleta: Paulo Moura – Cinegrafista: Humberto Ferreira – Local: Naufragados (SC)

2º lugar

Atleta: Ian Concenza – Cinegrafista: Renan Vignoli – Local: Laje de Manitiba (RJ)

3º lugar

Atleta: Gabriel Sampaio – Cinegrafista: Pedro Rolon – Local: Itacoatiara (RJ)

Ocyan Onda do Ano Masculino

1º lugar

Atleta: Guilherme Hilel – Cinegrafista: Matheus Couto – Local: Barrinha (RJ)

2º lugar

Atleta: João Chianca – Cinegrafista: Matheus Couto – Local: Barrinha (RJ)

3º lugar

Atleta: Pedro Calado – Cinegrafista: Matheus Couto – Local: Itacoatiara (RJ)

Ocyan Onda do Ano Feminino

1º lugar

Atleta: Michaela Fragonese – Cinegrafista: Cesar Aiello – Local: Itacoatiara (RJ)

2º lugar

Atleta: Alessandra Marinelli – Cinegrafista: Renan Vignoli – Local: Laje de Manitiba (RJ)

3º lugar

Atleta: Michele Des Bouillons – Cinegrafista: Renan Vignoli – Local: Laje de Manitiba (RJ)

Melhor Vaca

1º lugar

Atleta: Lucas Chumbo – Cinegrafista: Yunes Khader – Local: Laje de Gardenal (RJ)

Melhor Onda Bodyboard Feminino

1º lugar

Atleta: Camille Oliveira – Cinegrafista: Matheus John – Local: Rosa Sul (SC)

Melhor Onda Bodyboard Masculino

1º lugar

Atleta: Dudu Pedra – Cinegrafista: Caio Amaral – Local: Itacoatiara (RJ)

Melhor Onda Bodysurf

1º lugar

Atleta: Kalani Latanzi– Cinegrafista: Matheus Couto– Local: Itacoatiara (RJ)

