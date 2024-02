Pernambucano pode ter definição de rebaixados nesta rodada; confira cenário

A- A+

A penúltima rodada do Campeonato Pernambucano pode definir de forma antecipada os dois rebaixamentos à Série A2. Porto, em nono, com três pontos, e Flamengo de Arcoverde, lanterna, com um, podem cair em caso de tropeço no fim de semana. O Gavião enfrenta o Sport, sábado (17), na Arena de Pernambuco, enquanto o Tigre pega o Maguary, domingo (18), no Arthur Tavares.





Se o Porto perder para o Sport, será rebaixado em caso de o Petrolina (oitavo, com seis) pontuar diante do Central, no Paulo Coelho. Um empate do Gavião só manteria os caruaruenses vivos se a Fera Sertaneja não derrotar a Patativa, além de precisar secar também o Maguary (sétimo, com sete) diante do Flamengo de Arcoverde.



Uma vitória do Porto mantém o clube com chances de escapar, precisando também de outro triunfo na rodada final, contra o Petrolina, para tentar não cair. Essa vitória pode exigir que o Gavião tire uma diferença no saldo de gols dos sertanejos ou pode ser suficiente em caso de vantagem mínima - para isso, o adversário teria de empatar ou perder do Central. Outra alternativa seria secar o Maguary novamente, agora no jogo seguinte, contra o Afogados.



No caso do Flamengo, só um milagre salva o time. O clube tem de vencer os próximos dois jogos, contra Central e Retrô, além de secar Porto e Petrolina. Vale lembrar que a equipe entrou na Série A1 de última hora, faltando uma semana para o começo do campeonato, após desistência do Salgueiro, que alegou problemas financeiros.

Veja também

Garotos do Ninho Flamengo terá que indenizar família de vítima do incêndio no Ninho