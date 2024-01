A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Pernambucano que já atuou no futsal do Trio de Ferro assina com clube da primeira divisão da Ucrânia Ítalo Magnata já jogou nas equipes de futsal do Sport, Santa Cruz e Náutico e agora jogará no FC LNZ Cherkasy

Atento no mercado das categorias de base, o Figueirense estava monitorando um jovem atacante de Pernambuco que foi destaque nas duas últimas temporadas pela categoria sub-20 do futebol de Santa Catarina. Nos últimos dias, porém, o clube viu os seus planos serem frustrados após o anúncio da contratação de Ítalo Magnata (@italomagnata_), de 19 anos, pelo FC LNZ Cherkasy, clube da primeira divisão da Ucrânia.

O garoto estava atuando pelo Hercílio Luz, onde foi o artilheiro da equipe no Campeonato Catarinense sub-20 de 2022, com 12 gols e três assistências em 16 jogos, e no Campeonato Catarinense sub-20 de 2023, com sete gols em 17 jogos. Neste mesmo período, o atacante fez parte do elenco que disputou a Copa Santa Catarina de 2022 e o Campeonato Catarinense de 2023, fazendo assim a sua estreia pelo time na categoria profissional.

Nascido na cidade de Olinda, Ítalo Magnata deu os seus primeiros passos no futebol nos times de futsal do Santa Cruz, Sport, Náutico e Retrô, quando ainda era apenas um garoto. Aos 13 anos de idade, se mudou para Minas Gerais para integrar as categorias de base do Cruzeiro e depois do América-MG. Desde então, colecionou passagem pelas categorias de base do Avaí, onde foi campeão da Copa Floripa sub-17, e do Hercílio Luz, onde disputou sua primeira Copa São Paulo de Futebol Juniores.

O atacante já viajou e se reuniu com o plantel do FC LNZ Cherkasy, que faz a pré-temporada na Turquia, visando o retorno do Campeonato Ucraniano.

Fundado em 2006, o FC LNZ Cherkasy possui dois títulos do Campeonato Ucraniano de Futebol Amador. Na atual temporada, ocupa a décima colocação da tabela, já na elite do futebol do país. O contrato do jovem com o clube é válido até janeiro de 2025.

