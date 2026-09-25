Pernambucano Rafa Câmara assume liderança da F2 após ultrapassagem nos últimos metros
Com o resultado desta sexta, Rafa Câmara chegou a 182 pontos no campeonato, um a mais que Nikola Tsolov, que permanece com 181
Cotado para uma vaga na Fórmula 1 em 2027, Rafael Câmara conquistou um resultado importante nesta sexta-feira, 25, na Fórmula 2. O piloto da Invicta terminou em quarto na prova e assumiu a liderança da competição.
O brasileiro terminou a corrida em Baku na quarta colocação, resultado que garantiu 12 pontos para ele na competição, pontuação suficiente para assumir o topo do campeonato. Até então líder, Nikola Tsolov abandonou a prova depois de se envolver em um engavetamento com seis carros, assim terminando a corrida zerado.
Com o resultado desta sexta, Rafa Câmara chegou a 182 pontos no campeonato, um a mais que Tsolov, que permanece com 181 após não completar a prova.
O GP do Azerbaijão foi vencido por Alex Dunne, que aparece na terceira colocação do Mundial, com 174 pontos, e também briga pelo título da categoria.
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E a liderança do campeonato de pilotos da F2 foi conquistada com emoção. O brasileiro assumiu a quarta colocação, que deu a pontuação suficiente para se tornar líder, nos metros finais da corrida, quando conseguiu ultrapassar Noel León, já próximo da linha de chegada.
A terceira e última corrida da Fórmula 2 no Azerbaijão será realizada neste domingo, às 4h (horário de Brasília). A prova ganha ainda mais importância diante da situação indefinida das duas últimas etapas da temporada, no Catar e em Abu Dhabi, que estão previstas para encerrar o campeonato.
Caso as corridas não sejam realizadas devido ao conflito armado no Oriente Médio, a disputa pelo título poderá ser decidida a partir dos resultados da última prova em Baku, com o piloto brasileiro chegando como dono da primeira colocação do campeonato.
Rafa Câmara vive um momento importante em sua carreira, tendo seu nome ligado a uma vaga na Fórmula 1 em 2027, a principal categoria do automobilismo. O jovem, de 21 anos, está na briga por um lugar na Haas, equipe norte-americana, que deve substituir Esteban Ocon na próxima temporada. O brasileiro tem feito testes com a escuderia, vem agradando e mostrando bom desempenho nas pistas.