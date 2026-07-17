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Automobilismo

Pernambucano Rafael Câmara conquista pole em Spa-Francorchamps pela Fórmula 2

Piloto da Invicta Racing está na mira da Haas para a temporada de 2027, divulgou site especializado

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Rafael Câmara, piloto pernambucano Rafael Câmara, piloto pernambucano  - Foto: Divulgação/@rafaccamara88

O Pernambucano Rafael Câmara conquistou a sua quarta pole na temporada da Fórmula 2. Nesta sexta-feira (17), o piloto da Invicta Racing completou sua melhor volta com 1:56.306 e superou os oponentes Tasanapol Inthraphuvasak e Alex Dunne, largando na primeiro posição.

A corrida sprint acontece neste sábado (18), a partir das 9h15. Já a corrida principal acontecerá no domingo (19), às 5h. 

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Rafael já tinha largado na pole nas corridas principais de Mônaco, Barcelona e da Grã-Bretanha. A única vez que saiu com a vitória foi na Espanha e o recifense busca a segunda coroa. 

 

 

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Conforme o site Motorsport, o recifense está na mira da Haas para ocupar um dos assentos em 2027. Na atual temporada, a equipe americana tem o francês Esteban Occon e o britânico Oliver Bearman como pilotos. 

O brasileiro teria a disputa do japonês Yuki Tsunoda e do italiano Leonardo Fornarolli, que que faz parte da academia da McLaren. 

Membro da academia de jovens da Ferrari, o piloto teria o apoio da scuderia e que deve fazer testes na equipe, na Itália. No último mês de maio, Câmara já realizou testes com a fabricante em Hungaroring, na Hungria.   
 

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