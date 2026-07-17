Pernambucano Rafael Câmara conquista pole em Spa-Francorchamps pela Fórmula 2
Piloto da Invicta Racing está na mira da Haas para a temporada de 2027, divulgou site especializado
O Pernambucano Rafael Câmara conquistou a sua quarta pole na temporada da Fórmula 2. Nesta sexta-feira (17), o piloto da Invicta Racing completou sua melhor volta com 1:56.306 e superou os oponentes Tasanapol Inthraphuvasak e Alex Dunne, largando na primeiro posição.
A corrida sprint acontece neste sábado (18), a partir das 9h15. Já a corrida principal acontecerá no domingo (19), às 5h.
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Rafael já tinha largado na pole nas corridas principais de Mônaco, Barcelona e da Grã-Bretanha. A única vez que saiu com a vitória foi na Espanha e o recifense busca a segunda coroa.
Four in five for Rafael Câmara— Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026
The Invicta Racing driver is in fine form on Fridays at the moment and was the one to beat once again in Spa #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/zdPX3p6jZT
Interesse
Conforme o site Motorsport, o recifense está na mira da Haas para ocupar um dos assentos em 2027. Na atual temporada, a equipe americana tem o francês Esteban Occon e o britânico Oliver Bearman como pilotos.
O brasileiro teria a disputa do japonês Yuki Tsunoda e do italiano Leonardo Fornarolli, que que faz parte da academia da McLaren.
Membro da academia de jovens da Ferrari, o piloto teria o apoio da scuderia e que deve fazer testes na equipe, na Itália. No último mês de maio, Câmara já realizou testes com a fabricante em Hungaroring, na Hungria.