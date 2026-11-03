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Automobilismo Pernambucano Rafael Câmara será titular da Haas nos GPs de São Paulo e Las Vegas Piloto da Fórmula 1 vai ocupar a vaga do francês Esteban Ocon, que teve seu contrato rescindido

O pernambucano Rafael Câmara terá sua estreia como piloto titular na Fórmula 1 antecipada. Anunciado como titular na Haas para a próxima temporada, ele ganhou a oportunidade de disputar as duas próximas provas do campeonato, os GPs de Interlagos, no Brasil, no dia 8 de novembro, e Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 22 do mesmo mês.

Câmara ocupará a vaga do francês Esteban Ocon, que teve seu contrato rescindido. O jornal francês "L'Equipe" noticiou que o piloto teve uma discussão com o chefe da equipe, o japonês Ayao Komatsu, às vésperas do GP da Cidade do México, no último domingo (1º).

Na ocasião, Ocon foi substituído na prova mexicana pelo japonês Ryo Hirakawa. O asiático, contudo, não poderá participar das provas no Brasil e nos Estados Unidos por conta de compromissos com a Toyota no Mundial de Endurance. Câmara, sendo assim, teve a estreia antecipada nas próximas duas provas e, após o período, Hirakawa retornará para os GPs do Catar e Abu Dhabi.

História

Rafael Câmara será o sétimo brasileiro a estrear em um GP do Brasil, Os outros foram Luiz Pereira Bueno (173), Ingo Hoffmann (1976), Ayrton Senna (1984), Mauricio Gugelmin (1988), Pedro Paulo Diniz (1995) e Tarso Marques (1996).

Em Interlagos, Câmara vai se juntar a outro brasileiro, Gabriel Bortoleto, da Audi, sendo o 34º piloto do país a disputar uma corrida na história da Fórmula 1. Atualmente, o pernambucano integra a Invicta Racing na Fórmula 2, sendo líder invicto do campeonato.

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