Automobilismo Pernambucano Rafael Câmara vence no Bahrein e mantém liderança na Fórmula 3 Brasileiro venceu as duas etapas até aqui, Austrália e Bahrein

Rafael Câmara volta ao topo da Fórmula 3 neste domingo (13). O brasileiro, recém-promovido à categoria, dominou a etapa do Bahrein e conquista sua segunda vitória da feature race pela Trident, com um tempo de 1h54min946s, chegando à marca de 56 pontos e mantendo a liderança do Mundial de pilotos da F-3. Abrindo uma vantagem confortável na liderança, não deu chances para Callum Voisin (Rodin Motorsport) na corrida de Sakhir.

Além disso, Câmara impressiona os italianos da Trident e começa a brilhar na mesma equipe em que Gabriel Bortoleto iniciou sua caminhada em busca de uma vaga na Fórmula 3 - e se sagrou campeão mundial há duas temporadas. O hino do Brasil já havia sido entoado em Melbourne, na Austrália na primeira etapa da temporada.

Campeão da Fórmula Regional Europeia no último ano, o brasileiro somou o máximo de pontos nas duas feature races da Fórmula 3 até aqui: vitória, pole position e volta mais rápida. No Bahrein, Câmara se recuperou depois de um mau desempenho na sprint race (12ª posição) e uma largada ruim, logo após conquistar a pole para a etapa.

Depois de iniciar a corrida à frente e com pneus novos, Câmara precisou de três voltas para retomar a liderança da etapa do Bahrein e se recuperar na corrida. Na primeira volta, não resistiu ao ímpeto de Callum Voisin. Depois de um safety car virtual, com a distância mínima entre os pilotos, o brasileiro passou a frente e não teve mais dificuldades desde então.

Quando cruzou a linha de chegada, registrou uma vantagem de seis segundo para Voisin. Tim Tramnitz fechou a etapa do Bahrein na terceira posição e encerrou o dominou na vice-liderança do Mundial de pilotos, com 30 pontos somados nas primeiras corridas da temporada. Voisin vem logo atrás na classificação, com 27 pontos até aqui.

"Foi uma longa corrida. Conseguimos nos recuperar mais fortes depois da derrota de ontem (na corrida sprint) e a equipe está de parabéns. Estou muito confiante para a próxima corrida, chegando com a mesma mentalidade que viemos tendo", afirmou Câmara logo após a corrida.

A Fórmula 3 agora faz uma pausa e retorna somente em maio, para a etapa de Ímola da categoria, entre os dias 16 e 18 de maio. Ao todo, a temporada da categoria é composta por dez corridas e se encerra em Monza, no mês de setembro. Após dois títulos mundiais consecutivos, em 2023, com Gabriel Bortoleto, e em 2024, com Leonardo Fornaroli, a Trident tenta repetir a dose com Câmara neste ano.

