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Skate Pernambucano Ricardo Tapioca disputa Circuito Banco do Brasil de Skate, em Salvador Recifense participa da competição que acontece nos dias 7 e 8 de novembro

O pernambucano Ricardo Tapioca, de 33 anos, disputará o Circuito Banco do Brasil de Skate, realizado em Salvador nos dias 7 e 8 de novembro.

A competição faz parte da terceira e última etapa do circuito, que recebe alguns dos principais nomes e talentos do skate profissional brasileiro no Skate Park do Subúrbio.

Com as disputas pelos títulos das modalidades Street e Park em aberto, a etapa baiana definirá os campeões do circuito e os campeões brasileiros profissionais nas modalidades.

Natural de Recife, Ricardo Santos de Andrade, conhecido como Ricardo Tapioca, é o primeiro nordestino a alcançar o profissionalismo na modalidade Skate Park.

O apelido do skatista se deu devido a uma trajetória de persistência e paixão pelo esporte. Para conseguir comprar seu primeiro skate e continuar praticando o esporte, ele vendia tapiocas. A iniciativa marcou sua trajetória e fez com que passasse a ser conhecido como Tapioca, nome pelo qual ganhou reconhecimento nacional na comunidade do skate.



Além de Ricardo Tapioca, a competição reúne outros representantes do Nordeste, como Francisco Anderson Resende e Vinicius Costa, do Ceará; Marcelo Batista, de Pernambuco; Lucas Rabelo e Júlia Cidrão, também do Ceará; e Carla Karolina, de Maceió (AL). Representando a Bahia, Claudio Souza e Rodrigo Santil também participam da competição.

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