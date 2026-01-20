Pernambucano Richard Victor projeta Copa América e reforça ambição com a Seleção Brasileira

A- A+

Convocado para defender a Seleção Brasileira na próxima edição da Copa América de Futsal, Richard Victor vive a expectativa de disputar um dos torneios mais tradicionais do continente. A competição será realizada no Paraguai, entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro, e o Brasil chega embalado por ser o atual campeão e o maior vencedor da história, com 11 títulos em 14 edições disputadas.



O Brasil integra o Grupo B, ao lado de Venezuela, Chile, Colômbia e Bolívia, em uma chave que promete alto nível de competitividade. Apesar do favoritismo, o clima interno é de confiança e foco.



“A gente sabe da expectativa que existe quando se fala em Seleção Brasileira, mas o elenco está muito confiante e focado no trabalho. Estamos nos preparando forte para dar o nosso melhor em quadra e brigar para levantar mais essa taça”, afirmou o atleta.

Para Richard, a convocação representa a continuidade de um ciclo positivo com a camisa verde e amarela, coroado recentemente pela conquista da Copa Intercontinental de 2025 com a Seleção Brasileira.



“Ser convocado para uma Copa América é algo muito especial. Trabalhei muito para chegar até aqui novamente. A gente sabe da responsabilidade que é representar o Brasil e, ainda mais, defender o título”, destacou o ala.



“Venho de uma conquista importante com a Seleção, e isso aumenta ainda mais a minha motivação para chegar bem preparado e ajudar o grupo”, completou.



Atualmente, Richard atua pelo KPRF, da Rússia, onde chegou em agosto de 2025 e tem contrato até 2028. Desde então, soma 10 gols e oito assistências em 22 jogos, sendo peça importante da equipe na temporada europeia. O bom desempenho no futsal russo foi determinante para mantê-lo no radar da comissão técnica da Seleção Brasileira.



Apesar da fase positiva no exterior, o atleta tem no currículo um dos períodos mais marcantes da carreira no futsal nacional. Defendendo o Atlântico (RS), Richard viveu seu melhor momento individual, com 69 gols em 86 partidas, sendo artilheiro da Liga Nacional de Futsal em 2023, além de eleito craque da competição e melhor ala-esquerdo daquela edição.





“O Atlântico foi um divisor de águas para mim. Foi ali que consegui mostrar meu potencial em alto nível e amadurecer como atleta”, relembrou Richard. “Tudo o que vivi até aqui, especialmente agora com a experiência de atuar em uma liga tão forte quanto a da Rússia, me dá confiança para encarar a Copa América com muita seriedade e ambição.”



O Brasil estreia neste sábado (24), contra a Colômbia, às 14h30. No dia seguinte, no domingo (25), o confronto será contra a Bolívia, também às 14h30, na Arena Oscar Harrison, em Luque, no Paraguai.



Com informações da assessoria

