Futsal Pernambucano Richard Victor se despede do Atlântico e acerta transferência para o futsal europeu Atleta foi artilheiro e campeão da Liga Nacional em 2023

Após duas temporadas vestindo a camisa do Atlântico, o ala Richard Victor se despediu oficialmente do clube de Erechim. Ídolo recente da torcida e protagonista em conquistas importantes, o jogador acertou sua transferência para o KPRF, tradicional equipe do futsal russo.

“Estou muito feliz com esse novo desafio na minha carreira. Jogar na Rússia representa uma grande oportunidade de crescimento, dentro e fora de quadra. Sei que vou encontrar um futsal competitivo e uma cultura diferente, mas estou pronto para dar o meu melhor”, destacou o atleta, que embarca nos próximos dias para Moscou.

Richard chegou ao Atlântico em janeiro de 2023 e rapidamente se tornou um dos principais nomes da equipe. Foram mais de 130 jogos disputados, com títulos expressivos como a Liga Nacional de Futsal (LNF), Copa do Brasil, Supercopa Gramado e duas edições da Copa RS.

O desempenho o levou à primeira convocação para a Seleção Brasileira e o colocou entre os 10 melhores jogadores do mundo na temporada 2023, ano em que também foi eleito o craque e artilheiro da LNF.

“Cheguei ao Atlântico com o sonho de viver grandes momentos… Mas, sinceramente, nem nos meus melhores planos eu imaginava tudo o que a gente conquistaria juntos. O Atlântico não foi só um clube. Foi casa. Foi família. E será um capítulo inesquecível da minha história”, afirmou em vídeo de despedida publicado nas redes sociais.

Aos 32 anos, o ala deixa Erechim como referência técnica e símbolo de uma geração vitoriosa no clube. Agora, ele iniciará sua trajetória internacional no KPRF, que disputa a Superliga Russa, uma das mais competitivas da modalidade.

