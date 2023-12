Pernambucano Rodrigo Pereira se torna o árbitro com mais jogos na Série A 2023

A- A+

Relacionado como quarto árbitro para o confronto entre Bahia x Atlético-MG, pela última rodada da Série A nesta quarta-feira (6), Rodrigo José Pereira de Lima baterá um recorde. O pernambucano de 36 anos vai se tornar o árbitro com mais participações em jogos da primeira divisão de 2023, com 28 aparições.

“No primeiro momento é impensável atingir uma marca como esta, pois, sem ser um árbitro Fifa, a gente não cria essa expectativa, em termos de quantidade. É uma marca histórica, onde geralmente é alcançada por árbitros no cenário internacional”, comentou Rodrigo Pereira.

Rodrigo Pereira já atuou como quarto árbitro nesta temporada em jogos da Copa do Brasil (América-MG x Corinthians e Sport x São Paulo). Apesar não ser o árbitro principal, Rodrigo reforçou a importância de estar atento no jogo entre Bahia e Atlético-MG. O duelo envolve tanto a briga pelo título quanto pelo rebaixamento.

“A dedicação será imensa, porque é um jogo que vale o ano para as duas equipes. O Atlético brigando por título e o Bahia querendo escapar do rebaixamento, então a atenção vai ser a mesma de como eu estivesse dentro do campo”, completou o árbitro.

Rodrigo termina a primeira divisão do futebol brasileiro com 28 aparições em campo, seguido por Raphael Claus (SP), com 27 e Ramon Abatti (SC) com 26.

Um dos pontos altos do ano de Rodrigo Pereira foi a final do Campeonato Pernambucano. Ele apitou a partida de volta entre Sport e Retrô, na Ilha do Retiro, que terminou com o 43° título estadual do Leão.

Veja também

Sport Sport oficializa a chegada do técnico argentino Mariano Soso; treinador estava no Melgar, do Peru