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Automobilismo Pernambucano Sérgio Ramalho fará dupla com Cacá Bueno em etapa endurance da Stock Car Disputa acontece no próximo domingo (27), em Brasília

O piloto pernambucano Sérgio Ramalho volta a disputar uma corrida da Stock Car Brasil, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, após três anos de ausência. O retorno foi anunciado nesta segunda-feira (21) e será ao lado do pentacampeão Cacá Bueno, em inédita etapa endurance.

A dupla vai dividir o carro da Scuderia Chiarelli, no próximo domingo (27), em Brasília, na primeira Endurance da história da Bradesco Stock Car Pro Series. A etapa será decidida ao longo de duas horas de corrida.

A disputa também contará com outros grandes nomes do automobilismo brasileiro, como Lucas di Grassi, Felipe Nasr, Hélio Castroneves e Felipe Massa.

Após oito etapas, a atual edição da Stock Car está sendo liderada por Felipe Fraga, além de Gabriel Casagrande e Gaetano Di Mauro fechando os três primeiros.

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