Automobilismo Pernambucano Sérgio Ramalho revela detalhes da vida de piloto e coach de automobilismo O também piloto exerce a função há pelo menos dez anos

Sérgio Ramalho é um dos principais expoentes do automobilismo pernambucano há pelo menos uma ou duas décadas. Como piloto, possui larga experiência nas principais categorias do esporte no Brasil - Stock Car, Porsche Cup, Copa Truck, GT Sprint Race e muito mais.

Contudo, nem só de dentro do carro que Ramalho tem destaque. O recifense também exerce destacada participação como coach de pilotos, ajudando a fomentar as novas gerações nas pistas.

Com sede no Autódromo Internacional da Paraíba, em São Miguel de Taipu, na Região Metropolitana de João Pessoa, o profissional tem a SR Drive Experience, um curso de pilotagem que recebe público de toda região Nordeste e até de outras partes do Brasil.

Compartilhando sua experiência, Sérgio Ramalho busca que seus alunos consigam enxergar a pilotagem de uma maneira mais ampla, abrindo horizontes na leitura de corrida, entendimento de carros e pista, além de procurar encurtar os caminhos para seus orientados.

“É muito gratificante, quando eu comecei a correr lá atrás, quando tinha 17 ou 18 anos, o normal de quem está começando é fazer muita besteira em qualquer esporte e sempre sentia que me faltava alguma pessoa para estar do lado enxergando de fora”, começou.

Sérgio Ramalho coleciona diversos títulos no automobilismo brasileiro - Foto: Rodrigo Ruiz

Entre os nomes que Ramalho divide experiência está o piloto Josimar Jr., com quem faz dupla no Torneio de Endurance da Porsche Cup e conquistou dois títulos da categoria- 2022 e 2025; o prospecto Daniel Neumann, campeão da categoria Challenge Rookie de 2025 da Porsche Cup é outro nome da equipe.

“Então, eu comecei a fazer esse trabalho já tem dez anos, e hoje a gente tem um time super eclético, eu tenho o Josimar, tenho o Daniel com 18 anos, tenho o Miguel com oito anos começando a correr de kart, então eu acho que muito mais aprendo do que ensino”, ressaltou.

Mais do que apenas meros aspectos técnicos e táticos, Sérgio também compartilha outras experiências, como de contratos e escolhas de categorias que seguir.

“Claro que eu passo toda a minha experiência para eles, tudo que já deu errado, a gente tenta eliminar. Por outro lado, tudo que funciona, tanto da parte técnica como da parte dos bastidores, contrato com equipes, que caminho fazer, para que categoria ir, então acho que graças a Deus já foram muitos pelo Nordeste que vieram e a gente conseguiu ter títulos nacionais, ser protagonista do automobilismo, então eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho”, disse.



