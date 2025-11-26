A- A+

Decisão Pernambucano Sub-20: Náutico vence clássico e conquista título estadual Time volta a levantar a taça após quatro anos e confirma superioridade na decisão contra o Santa Cruz

O Náutico venceu o Santa Cruz por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (26), na Arena de Pernambuco, e conquistou o título do Campeonato Pernambucano Sub-20. Os gols da partida foram marcados por Kevyn e Cauã, garantindo ao clube seu 26º troféu na história da competição. O resultado confirma o retorno do Timbu ao topo da categoria após quatro anos.

A etapa inicial foi disputada de forma equilibrada. As duas equipes criaram chances pelo alto, alternando momentos de perigo. O Náutico chegou com Halanzinho, que apareceu bem na área. O Santa Cruz respondeu em cabeçada de Zé Antônio, que passou ao lado do gol. O placar só não foi aberto por detalhes.

Pressão no retorno e gol que mudou o jogo

Na volta do intervalo, o Náutico aumentou a intensidade e transformou a pressão em vantagem. Cristian cruzou da direita, Kevyn subiu na marca do pênalti e desviou de cabeça para o fundo da rede, abrindo o placar e mudando o ritmo da partida.

Segundo gol define o título

O Santa Cruz tentou reagir, mas o Timbu manteve o controle do jogo. Já na reta final, Cauã aproveitou espaço na área, deslocou o goleiro João Pedro e marcou o segundo gol, definindo o placar e assegurando o título estadual. O Náutico não vencia o Pernambucano Sub-20 desde 2021.

Destaques individuais e audiência

Além do título, o clube também terminou a competição com um dos artilheiros: Luiz, camisa 9, marcou cinco gols e dividiu a artilharia com Breninho, do Santa Cruz, que também marcou cinco vezes.

A final, transmitida gratuitamente pela TV FPF Betnacional, registrou mais de 65 mil visualizações e chegou a picos próximos de 10 mil espectadores simultâneos.

Com informações da assessoria

