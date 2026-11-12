Pernambucano: tabela das quartas de final é definida
América x Vera Cruz e Íbis x Ipojuca abrem a fase no sábado (14). Petrolina x Belo Jardim e Central x Ypiranga encerram no domingo (15)
O Campeonato Pernambucano 2026/2027 está entrando na reta final no Turno Forró. Na última quarta-feira (12), os últimos classificados foram definidos: Central, Ypiranga, Petrolina e Belo Jardim.
Já no próximo final de semana, serão conhecidos as quatro equipes que disputarão o quadrangular final, valendo três vagas na fase principal do torneio, a partir de janeiro de 2027.
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Dessa forma, no próximo sábado (14), no estádio dos Aflitos, o América recebe o Vera Cruz às 15h. O confronto coloca frente a frente um dos grandes favoritos do torneio diante de um grande 'azarão'. Se de um lado, o Mequinha é um dos poucos invictos até aqui - venceu o Serrano por 3x0 nas oitavas -, do outro, o Galo das Tabocas vem avançando entre altos e baixos, inclusive, contou com uma punição do Guarany de Camaragibe - perda de pontos por escalação irregular - para passar na primeira fase e derrotou o Jaguar nas oitavas, saindo atrás do placar e virando para 2x1 nos minutos finais.
No mesmo horário, mas no estádio José Dionísio, em Goiana, o Íbis recebe o Ipojuca. O Pássaro Preto parece rejeitar o apelido de 'Pior time do Mundo' na atual competição, permanecendo invicto até o momento, e eliminou o Centro Limoeirense por 3x1 nas oitavas. No outro lado, o Ipojuca vem de classificação nos pênaltis contra o Atlético-PE após empate em 1x1 no tempo normal.
No outro lado da chave, os jogos acontecem no domingo (15). Melhor campanha geral até o momento, o Petrolina recebe o Belo Jardim no Paulo Coelho, às 16h. Mas a Fera Sertaneja não teve trabalho fácil diante do Chã Grande na última fase, precisando buscar o empate em 1x1 no tempo normal e vencer nos pênaltis por 6x5. Já o Calango surpreendeu a Facilnet, fora de casa, vencendo pelo placar de 2x0 no Clementino Lima, em Lajedo.
Por último, a partir das 17h, no Lacerdão, em Caruaru, Central e Ypiranga fazem mais uma edição do principal duelo do Agreste. A Patativa deixou o Salgueiro para trás pelo placar de 2x0, enquanto a Máquina de Costura derrotou o Afogados por 1x0.
Esse será o segundo confronto dos rivais nesta edição do campeonato. No primeiro duelo, ainda pela estreia dos clubes na competição, o Alvinegro levou a melhor pelo placar de 1x0.
Lembrando que os quatro vencedores avançam ao quadrangular final, quando serão definidos os três clubes classificados para o Turno Frevo.
Jogos das quartas de final:
Sábado (14)
América x Vera Cruz - 15h - Aflitos
Íbis x Ipojuca - 15h - José Dionísio
Domingo (15)
Petrolina x Belo Jardim - 16h - Paulo Coelho
Central x Ypiranga - 17h - Lacerdão