A- A+

Futebol Sport x Retrô: Pernambucano terá final inédita, com Fênix quebrando marca de 75 anos Última vez que o clube fora do Trio de Ferro tinha engatado duas decisões consecutivas foi em 1948, com o América

O Campeonato Pernambucano tem mais de 100 anos de criação e ainda assim consegue protagonizar fatos inéditos. Em 2023, pela primeira vez na história, haverá uma final entre Sport e Retrô. Os confrontos de ida e volta acontecerão provavelmente nos dias 15 de 22 de abril. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) estipulou inicialmente que os dois duelos da decisão serão na Arena de Pernambuco, mas o Leão ainda tenta fazer com que o segundo jogo aconteça na Ilha do Retiro.

As equipes foram as duas melhores da primeira fase e avançaram direto até as semifinais. Líder, o Sport eliminou na etapa anterior o Petrolina, na Ilha do Retiro, por 2x0. O Retrô tirou o Salgueiro por 3x1, na Arena de Pernambuco.

Maior campeão pernambucano, com 42 títulos, o Sport não vence a competição desde 2019, quando superou o Náutico nas penalidades. O Retrô, por outro lado, busca uma taça inédita e chega a sua segunda decisão. No ano passado, ficou com o vice-campeonato ao ser superado pelo Timbu nas cobranças de pênalti.

Desde o América, finalista em 1947 e 1948, um time fora do Trio de Ferro na aparece em duas decisões consecutivas. Em 1997 e 1998, o Porto foi vice-campeão, mas com o Estadual tendo outro tipo de regulamento, com o campeão saindo por turnos, sem uma final.

Sport e Retrô já se enfrentaram quatro vezes na história, com duas vitórias do Leão, um empate e um triunfo da Fênix. O encontro mais recente foi no Estadual deste ano, com os rubro-negros ganhando por 1x0.

Com seis gols marcados, o meia Luciano Juba é o destaque do Sport no Estadual, empatado na artilharia com Emerson Galego, do Petrolina. Radsey, com quatro gols, é o goleador do Retrô.

Veja também

Futebol Em jogo com três gols brasileiros, líder Arsenal empata com Liverpool em Anfield