Pernambucano terá pela terceira vez mata-mata entre Náutico e Afogados

A- A+

Pela terceira vez na história, Náutico e Afogados se encontram em um jogo eliminatório do Campeonato Pernambucano. Pelas quartas de final da edição 2024, o Timbu recebe a Coruja, sexta (1º), nos Aflitos. O vencedor encara na semifinal o Retrô. Na história dos embates, a supremacia é toda alvirrubra.

Pegando o recorte somente dos jogos de mata-mata, o Náutico venceu ambos. Em 2018, também nas quartas de final, na Arena de Pernambuco, o Timbu ganhou por 1x0, com gol de pênalti de Júnior Timbó. No ano seguinte, o encontro foi pela semifinal, com novo triunfo dos alvirrubros, agora por 2x0, com Luiz Henrique e Assis balançando as redes.

Nos demais jogos, o Náutico venceu quatro vezes e empatou outras três. Como mandante, são três triunfos e dois resultados de igualdade. Neste ano, os times se enfrentaram no Vianão, pela primeira fase. O Timbu ganhou por 1x0, com gol de Patrick Allan.

“Será um jogo totalmente diferente do que foi lá. É uma partida única. Acho que eles vão vir para cá para se defender. Um jogo truncado, fechado. Eles não vão se expor, jogando por uma bola. Espero que, como no primeiro jogo, eu consiga ajudar a equipe novamente com gols, ajudando a classificar para a semifinal”, afirmou Patrick.

Caso avance de fase, o Náutico garantirá vaga também na Copa do Brasil de 2025. A equipe está fora do mata-mata nacional deste ano justamente porque, em 2024, o clube foi eliminado nas quartas de final, para o Salgueiro, nas penalidades, após empate em 1x1 no tempo normal.

Opções para suprir ausências

O Náutico terá dois desfalques no setor ofensivo para a reta final do Campeonato Pernambucano e para as próximas partidas da Copa do Nordeste. Os atacantes Kauan Santos e Leandro Barcia saíram machucados do jogo contra o Sport, no último sábado, nos Aflitos, pela rodada final da primeira fase.

Kauan realizou exame de imagem no pé esquerdo. Foi constatado um problema ligamentar, mas que não precisa de procedimento cirúrgico. O retorno do atleta será em cerca de 40 dias.

Já Barcia teve uma lesão grau um na coxa esquerda. O prazo de retorno é de cerca de três semanas. O atleta entrou no intervalo da partida, justamente na vaga de Kauan, mas precisou ser substituído no momento em que tentou dar uma arrancada, sentindo o músculo.

Sem a dupla, o técnico Allan Aal perde opções para compor o ataque. A tendência é que Júlio César, Paulo Sérgio e Evandro formem o trio ofensivo, com Thalissinho ficando como opção. Outra saída seria improvisar Diego Matos ou Luiz Paulo, laterais de origem, como pontos de forma mais avançada.

Veja também

Náutico Igor Pereira, volante do Náutico, realiza cirurgia de reconstrução e reparo do joelho