Pernambucano: TJD-PE arquiva processo do Náutico que pedia perda de pontos do Retrô

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJD-PE) manteve o arquivamento do pedido do Náutico para retirar pontos do Retrô por conta de uma suposta escalação irregular do meia Radsley e do atacante Luisinho, na primeira rodada do Campeonato Pernambucano. O Timbu alegou que a dupla não poderia jogar por ter sido expulsa na final do torneio passado, contra o Sport, mas a Justiça considerou o que está escrito no regulamento geral das competições da Federação Pernambucana de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que considera "extintas" para uma competição as punições que aconteceram na edição anterior encerrada.



Após a vitória do Retrô por 1x0 diante do Náutico, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, o presidente da Fênix, Laércio Guerra, ironizou o pedido do Náutico para retirar pontos do clube.



"Quero agradecer essa vitória ao presidente do Náutico. Quero dizer a ele que tem 24 horas ainda para entrar com um processo contra a gente porque teve um problema hoje: entramos com o calção azul", começou Guerra, em tom sarcástico.



"Eu respeitava Diógenes Braga, o antigo presidente, mas esse eu não respeito. Ele criou essa 'papagaiada' toda. No futebol pernambucano e brasileiro se tem uma relação de cordialidade entre os clubes. E o que ele fez foi uma coisa ridícula, para não dizer outra coisa mais feia. Então, essa vitória aí é pra você, Bruno, muito obrigado”, comentou.



O Náutico ainda não informou se vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Timbu é o atual terceiro colocado do Estadual, com 17 pontos, mesma pontuação do Retrô, vice-líder, mas atrás por conta do saldo de gols.

