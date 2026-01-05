A- A+

Futsal Pernambucano Witamá encerra 2025 com protagonismo no Magnus e na Liga Nacional de Futsal Bom desempenho do vicentino rendeu renovação de contrato até 2027

De São Vicente Férrer, no Agreste Setentrional de Pernambuco, aos principais ginásios do futsal brasileiro. Do destaque nas principais competições locais até o protagonismo na Liga Nacional de Futsal (LNF), Witamá, jogador de 25 anos, é mais um pernambucano que conquista seu lugar entre os melhores da modalidade.

O início foi longe do glamour das grandes camisas ou centros. Ainda em sua terra natal, foi quando surgiu a primeira oportunidade que lhe colocou em uma posição de destaque no estado e logo a trajetória foi crescendo pouco a pouco, mas de forma progressiva.

Origem

“Montaram um time na cidade (São Vicente Férrer), chamado Carrossel. Eu fui me destacando, joguei a Copa Pernambuco, a gente foi campeão sub-20, fui artilheiro com 23 gols em 9 jogos, depois fui para o Santa Cruz, Una City, Sport, Tamandaré, onde fui campeão e atleta destaque na categoria adulto, em seguida fui para a Arábia Saudita, onde passei uma temporada, voltei para o Sport e hoje estou aqui no Magnus”, relembrou.

O ponto que fez mudar a carreira de Witamá foi a volta à Ilha do Retiro. O Leão tinha acabado de entrar no Campeonato Brasileiro da CBFS e entrar em um processo de profissionalização, com calendário completo em 2024.

Witamá foi um dos grandes destaques do Sport no ano de 2024 - Foto: Cecília Prutchansky

Em um elenco repleto de jovens promissores e com alguns mais experientes, mas todos com origem em Pernambuco, o camisa 13 foi ganhando notoriedade com os seus dribles curtos e boa condução de bola.

O ala foi um dos nomes mais importantes na boa campanha do Sport no Brasileiro e peça fundamental no título Pernambucano de 2024, encerrando um jejum grande do Leão no Estadual.

Salto

O bom trabalho aplicado chamou a atenção do Magnus, da cidade de Sorocaba, no Estado de São Paulo, uma das mais fortes equipes da história recente do futsal brasileiro e da LNF.

O começo foi desafiador, com pouca minutagem e algumas dificuldades de adaptação. Mas com o tempo, Witamá foi encontrando seu lugar, inclusive sendo o vice-artilheiro da equipe com 12 gols.

“O começo no Magnus foi bastante difícil, passei por algumas dificuldades, mas continuei trabalhando porque sabia que a oportunidade viria. Graças a Deus, fui ganhando minutagem, jogando bem, fazendo uma temporada boa, até que tive o contrato renovado até 2027”, revelou o ala.

Witamá tem a companhia do fixo Rodrigo Capita no elenco do Magnus - Foto: Rodrigo Mansueto/Magnus

A campanha na Liga Nacional terminou com uma queda precoce ainda nas quartas de final, em clássico diante do Corinthians, equipe que veio a ser o vice-campeão da edição.

Mas a frustração não durou muito. Menos de um mês depois, o Magnus reencontrou o Corinthians na final do Campeonato Paulista, dessa vez conseguindo um desfecho favorável e o título estadual.

Objetivos

Com o sentimento de muita coisa a conquistar ainda, Witamá segue sonhando com a Seleção Brasileiro e melhorar a condição da família, que segue no interior pernambucano.

“Meu sonho pessoal, ainda tenho muita coisa na minha carreira para conquistar ainda, principalmente ganhar uma Liga Nacional, chegar na Seleção, quem sabe ser campeão do mundo um dia. Tenho muita fé que um dia eu vou chegar e vou conseguir isso”, começou.

“E o meu sonho pessoal é dar uma vida melhor para minha família. Infelizmente não tenho mais minha mãe, mas tenho meu pai e minhas irmãs e pretendo seguir ajudando”.



