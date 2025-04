Atletas pernambucanos brilham e conquistam quatro pódios em corrida de Porto Alegre

A- A+

Quatro pernambucanos apaixonados pela corrida de rua viajaram até o Sul do país para participar de uma prova e voltaram para casa com prêmios nas malas. Os atletas, que fazem parte da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), participaram da corrida New Balance 42K, em Porto Alegre.

A competição foi realizada neste domingo (27) e os integrantes da equipe garantiram lugar nos pódios das provas de maratona e meia-maratona.

Na disputa da maratona masculina, quem se destacou foi o corredor José Márcio Leão, que foi vice-campeão da prova, com um tempo de 2h15min55s nos 42 km.

"Foi uma prova muito disputada, mas consegui manter o foco e o ritmo. Estou feliz com o resultado e agradeço a todos que me apoiaram e torceram", afirmou José Márcio.

Durante a meia-maratona masculina, quem se destacou foi o atleta Givaldo Sena, que também ficou com a segunda colocação. O vice-campeão concluiu os 21 km em 1h06min40s.

Na mesma prova, o companheiro de equipe, Joílson Bernardo, ficou na quinta posição, com a marca de 1h08min00s.

A equipe de Petrolina, no sertão de Pernambuco, também garantiu o segundo lugar da meia-maratona feminina, com Anastácia Rocha. Ela fez a prova em 1h18min39s.

O técnico da APA, Marciano Barros comemorou o desempenho dos atletas e exaltou a conquista dos pódios.

"Parabenizo nossos atletas pelo desempenho e pela luta, pois foram provas de altíssimo nível, com grandes competidores, e conseguimos boas colocações. Agradecemos a Deus pelas conquistas e a todos que torceram por nós", celebrou.

