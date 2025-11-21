A- A+

AUTOMOBILISMO Pernambucanos buscam título da Porsche Cup Brasil em Interlagos Josimar Jr e Sergio Ramalho, disputam neste sábado (22), última etapa do torneio de Endurance

SÃO PAULO - Os pernambucanos Josimar Jr e Sérgio Ramalho, com o carro 27 da HB Racing, buscam o título do torneio de Endurance da Porsche Cup Brasil, na categoria Carrera Sport.

A etapa decisiva acontece neste sábado (12), a partir das 14h05, no templo do automobilismo brasileiro, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Após as duas primeiras corridas do torneio endurance - Portimão e Estoril, em Portugal - , provas de longa duração, a dupla pernambucana soma 83 pontos.

No treino classificatório ocorrido nesta sexta-feira (21), as somas dos tempos de Sérgio e Josimar resultou na 22ª posição.

Mesmo largando no meio do grid, os pilotos demonstram tranquilidade e ressaltam que tratam-se de 117 voltas percorridas, ou seja, 500km de prova.

"A gente larga em uma posição satisfatória para o que pensamos em fazer na corrida. É uma prova longa, então é muito mais importante você ter desempenho constante do que ter de repente uma posição de largada mais para frente", afirmou Josimar.

"A gente larga em 22º, mas são 500 km. Na última etapa no Estoril, a gente largou em 18º e fomos terceiro na geral e vencemos na categoria, então tudo é possível e a gente está bem confiante para fazer uma boa corrida", relembrou Sérgio.

A dobradinha entre Josimar e Sérgio já gerou, em 2022, a conquista da Endurance Challenge Sport.

Conquistas

Outro pernambucano que participa dessa última etapa é o jovem Daniel Neumman, que sagrou-se campeão da Sprint Challenger Rookie, há cerca de duas semanas.

Na última etapa de Endurence, Daniel faz dupla com Gustavo Bandeira. A dobradinha do carro 21 conquistou a pole na classe Rookie.



*O repórter viajou a convite da HB Racing

