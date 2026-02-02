A- A+

Futsal Pernambucanos Cléber André e Richard conquistam a Copa América de Futsal com a Seleção Brasileira Título veio na final diante da Argentina, no último domingo (1º)

A Seleção Brasileira de Futsal conquistou mais um título da Copa América de Futsal ao vencer a Argentina por 2 a 1, no último domingo (1º). Pernambuco esteve representado por dois jogadores entre os convocados que participaram da campanha do título: Cléber André e Richard.

Ambos são atualmente considerados dois dos principais nomes da modalidade em nível mundial e contribuíram diretamente para o bicampeonato do Brasil. Ambos atletas jogam fora do Brasil.

O Brasil encerrou a competição de forma invicta, com cinco vitórias e um empate em seis jogos disputados. Foi a 12ª conquista do país no torneio, sendo a segunda de forma consecutiva.

Richard, natural de Recife, construiu sua trajetória nas quadras do Sport, onde atuou dos 5 aos 17 anos, antes de seguir carreira profissional em clubes como Marreco, Jaraguá e Carlos Barbosa. Seu último clube no Brasil foi o Atlântico, de Erechim (RS), antes de se transferir para a Europa, onde defende o KPRF, da Rússia. No Brasil, conquistou títulos importantes como a Liga Nacional de Futsal, além dos bicampeonatos da Copa do Brasil e da Liga Gaúcha de Futsal.

“É uma alegria enorme viver esse momento ao lado da equipe. Trabalhamos muito para chegar até aqui, e conquistar a Copa América é a recompensa de todo o esforço. Estou muito feliz e orgulhoso de fazer parte dessa história e da conquista de mais um título para a Seleção”, afirmou Richard.

Cléber André, também da capital pernambucana, é uma das principais referências do futsal pernambucano no cenário internacional. Ala de 29 anos, Cléber teve formação nas categorias de base do Santa Cruz e passou por Náutico e Sport ainda na infância, consolidando sua carreira no futsal profissional com destaque no Atlântico Erechim, onde despertou o interesse do futsal europeu.

Defendendo clubes como o Palma, da Espanha, conquistou dois títulos da UEFA Futsal Champions League e o Mundial de Clubes antes de se transferir para o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita — clube que investiu cerca de 200 mil euros para sua contratação, um dos maiores valores da história do futsal. Na Copa América, marcou três gols em cinco jogos pela Seleção.

“Vestir a camisa da Seleção e conquistar a Copa América é a realização de um sonho e motivo de muito orgulho para mim. Foi uma competição de nível muito alto, em que mais uma vez mostramos a força do nosso grupo e do futsal brasileiro como um todo. Sem dúvida, é um dia que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Agora volto ao meu clube ainda mais motivado para seguir evoluindo e conquistar coisas grandes na carreira”, disse.



Com informações da assessoria

