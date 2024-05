A- A+

Xadrez Pernambucanos conquistam ouro no Campeonato Brasileiro de Xadrez de categorias de base O evento reúne mais de 300 enxadristas em Natal/RN, e nesta quinta-feira (16) começam as disputas do estilo Rápido

A Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) apresentou nesta quarta-feira (15) os primeiros campeões brasileiros no estilo blitz do FENAC & FENAJ 2024. No primeiro dia de disputas do maior evento da história, em que reúne mais de 300 jovens atletas em Natal/RN, dois pernambucanos saíram com as medalhas de ouro.

Os vencedores foram Benjamin Paiva, categoria sub-12, e Mariana Lustosa na categoria até 8 anos de idade.

Um destaque da competição nesse primeiro dia ficou para a região Sul do país. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná somaram juntos 21 medalhas, sendo sete ouro, seis de prata e oito de bronze. Destaques para as campeãs Maria Eduarda Tiscler/RS (Sub-10), Julia Garghetti/SC (Sub-12), Mariana Santana/SC (Sub-14), Luana Saddi/PR (Sub-18) e Helen Ramazzotte/PR (Sub-20). No absoluto, venceram Pedro Henrique Spagnollo/SC (Sub-14) e Luiz Henrique da Silva/SC (Sub-18).

Além dos ouros dos pernambucanos, a região Nordeste fechou o primeiro dia disputas com outras 14 medalhas, sendo três de ouro, seis de prata e cinco de bronze. Destaques para os campeões no absoluto, Benjamin Morais/RN (Sub-18), Lemuel Freires/MA (Sub-10) e José Carlos da Silva Santos/RN (Sub-20).

Os representantes da região Centro-Oeste conquistaram cinco medalhas, duas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Destaque para os campeões Vitor Gabriel Vilela/MS (Sub-6) e Eliza Gevezier/MT (Sub-8).

O Sudeste fechou com quatro medalhas, uma de ouro, duas de bronze e uma de bronze, destaque para Beatriz Fernandes/SP, campeã no Sub-16. A região Norte conquistou duas medalhas, uma de ouro e outra de bronze, destaque para Suan Bruno Lira/AM, bicampeão no Sub-16.

O presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, Máximo Igor Macedo, elogiou a qualidade técnica dos jogadores. "As disputas do estilo blitz foram equilibradas e em altíssimo nível técnico dos atletas, todas as regiões estão de parabéns", disse o dirigente.

Programação

O Campeonato Brasileiro (FENAC & FENAJ) prossegue nesta sexta-feira (16) com as disputas do estilo Rápido. Os jogos começam às 10h, no salão de eventos do Hotel Praiamar, em Ponta Negra, na capital do Rio Grande do Norte. Os dias 17, 18 e 19 estão reservados para a competição do Clássico.

CLASSIFICAÇÃO FINAL - BLITZ

SUB-6 - Absoluto

1º - Vitor Gabriel Vilela (MS)

2º - Vinícius Rabelo (PE)

3º - Samuel Mendonça (AM)

SUB-6 - Feminino

1º - Eliza Gevezier (MT)

2º - Helena Hiromi (PE)

3º - Dulce Girardi (SC)

SUB-8 - Absoluto

1º - Benjamin Morais (RN)

2º - Benjamin Barbosa (MT)

3º - Pedro Reck (RS)

SUB-8 - Feminino

1º - Mariana Lustosa (PE)

2º - Emily Carvalho (PR)

3º - Mariana Vilela (MS)

SUB-10 - Absoluto

1º - Lemuel Freires (MA)

2º - Kim Paul Mariani (SC)

3º - Lucas H. Ye Flesch (SC)

SUB-10 - Feminino

1º - Maria Eduarda Tiscler (RS)

2º - Maria Vitória Fortes (MG)

3º - Maria Alice Costa (PE)

SUB-12 - Absoluto

1º - Benjamin Paiva (PE)

2º - Leonardo Lopes (PE)

3º - Arthur Lelinski (PR)

SUB-12 - Feminino

1º - Julia Garghetti (SC)

2º - Paola de Oliveira (SC)

3º - Nathalia Kruger (SC)

SUB-14 - Absoluto

1º - Pedro Henrique Spagnollo (SC)

2º - Samuel Ramazzote (PR)

3º - Pedro Lucas Araújo (PR)

SUB-14 - Feminino

1º - Mariana Nara Santana (SC)

2º - Natalia de Oliveira (PR)

3º - Esther Zilli Ramazzotte (RN)

SUB-16 - Absoluto

1º - Suan Bruno Lira (AM)

2º - Benício Bulhões (BA)

3º - João Franscisco Biz (SC)

SUB-16 - Feminino

1º - Beatriz Fernandes (SP)

2º - Jamilly Maciel (MS)

3º - Clara Dias (SC)

SUB-18 - Absoluto

1º - Luiz Henrique da Silva (SC)

2º - Giovanni Tavares (RN)

3º - Rômulo Cardoso (RJ)

SUB-18 - Feminino

1º - Luana Saddi Vieira (PR)

2º - Sophia Lorena Mota (RJ)

3º - Luyse Victoria Gomes (AL)

SUB-20 - Absoluto

1º - José Carlos da Silva Santos (RN)

2º - João Gabriel Alves (PI)

3º - Vinícius Barbosa (PE)

SUB-20 - Feminino

1º - Helen Ramazzotte (PR)

2º - Letícia Alice da Silva (SC)

3º - Jessica Larissa Gomes (RN)

