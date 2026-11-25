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PERNAMBUCO Pernambucanos conquistam sete medalhas e batem três recordes nas Paralimpíadas Escolares Erik Victor e Gean Carlos garantiram cinco ouros e uma prata no atletismo; atletas integram o projeto Recife Paralímpico

Dois atletas pernambucanos conquistaram sete medalhas e estabeleceram três recordes brasileiros na fase nacional das Paralimpíadas Escolares 2026, disputada em São Paulo.

Erik Victor da Silva Costa, de 17 anos, garantiu três ouros no atletismo e quebrou dois recordes nacionais escolares. Já Gean Carlos Teófilo de Souza, de 13 anos, conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata, além de estabelecer um novo recorde brasileiro escolar.

Sobre os atletas

Erik subiu ao lugar mais alto do pódio nas provas de arremesso de disco, dardo e peso. Os recordes foram registrados nas duas últimas modalidades.

Erik Victor conquistou três medalhas de ouro e bateu dois recordes nacionais escolares | Foto: Demison Costa/Divulgação

O atleta treina desde 2021 no projeto Recife Paralímpico e soma 45 medalhas na carreira, sendo 34 de ouro, sete de prata e quatro de bronze. O objetivo do jovem é seguir no atletismo profissional e representar o Brasil em competições internacionais.

“Eu já era o recordista nacional do disco e agora tive novos resultados muito bons. O projeto da Prefeitura foi de extrema importância para minha carreira profissional no esporte”, ressaltou.

Gean Carlos conquistou o ouro no salto em distância e nos 400 metros rasos, além da prata nos 200 metros. Na prova dos 400 metros, também estabeleceu um recorde brasileiro escolar.

Gean Carlos, participante do Recife Paralímpico, ganhou dois ouros e uma prata, além de ter estabelecido outro recorde brasileiro | Foto: Demison Costa/Divulgação

Com 29 medalhas no currículo, sendo 21 de ouro, sete de prata e uma de bronze, ele integra o projeto desde 2024.

“Minha participação nas Paralimpíadas Escolares deste ano foi muito boa, com ouro no salto em distância, ouro nos 400m rasos e prata nos 200m, além do recorde brasileiro escolar nos 400m. Quero muito ser um atleta profissional e representar meu País da melhor forma possível”, afirmou.

Projeto

Os dois atletas fazem parte do Recife Paralímpico, iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, voltada à iniciação esportiva e ao desenvolvimento de atletas com deficiência.

O programa oferece atividades de atletismo, bocha e goalball, com treinamentos realizados na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob acompanhamento de profissionais de educação física.

“Além de estimular a prática esportiva, a iniciativa contribui para a identificação de talentos e a formação de atletas capazes de representar a cidade em competições nacionais e internacionais”, disse Eduardo Mota, secretário de Esportes do Recife.

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