Pernambucanos conquistam sete medalhas e batem três recordes nas Paralimpíadas Escolares
Erik Victor e Gean Carlos garantiram cinco ouros e uma prata no atletismo; atletas integram o projeto Recife Paralímpico
Dois atletas pernambucanos conquistaram sete medalhas e estabeleceram três recordes brasileiros na fase nacional das Paralimpíadas Escolares 2026, disputada em São Paulo.
Erik Victor da Silva Costa, de 17 anos, garantiu três ouros no atletismo e quebrou dois recordes nacionais escolares. Já Gean Carlos Teófilo de Souza, de 13 anos, conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata, além de estabelecer um novo recorde brasileiro escolar.
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Sobre os atletas
Erik subiu ao lugar mais alto do pódio nas provas de arremesso de disco, dardo e peso. Os recordes foram registrados nas duas últimas modalidades.
O atleta treina desde 2021 no projeto Recife Paralímpico e soma 45 medalhas na carreira, sendo 34 de ouro, sete de prata e quatro de bronze. O objetivo do jovem é seguir no atletismo profissional e representar o Brasil em competições internacionais.
“Eu já era o recordista nacional do disco e agora tive novos resultados muito bons. O projeto da Prefeitura foi de extrema importância para minha carreira profissional no esporte”, ressaltou.
Gean Carlos conquistou o ouro no salto em distância e nos 400 metros rasos, além da prata nos 200 metros. Na prova dos 400 metros, também estabeleceu um recorde brasileiro escolar.
Com 29 medalhas no currículo, sendo 21 de ouro, sete de prata e uma de bronze, ele integra o projeto desde 2024.
“Minha participação nas Paralimpíadas Escolares deste ano foi muito boa, com ouro no salto em distância, ouro nos 400m rasos e prata nos 200m, além do recorde brasileiro escolar nos 400m. Quero muito ser um atleta profissional e representar meu País da melhor forma possível”, afirmou.
Projeto
Os dois atletas fazem parte do Recife Paralímpico, iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, voltada à iniciação esportiva e ao desenvolvimento de atletas com deficiência.
O programa oferece atividades de atletismo, bocha e goalball, com treinamentos realizados na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob acompanhamento de profissionais de educação física.
“Além de estimular a prática esportiva, a iniciativa contribui para a identificação de talentos e a formação de atletas capazes de representar a cidade em competições nacionais e internacionais”, disse Eduardo Mota, secretário de Esportes do Recife.