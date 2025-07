A- A+

Karatê Pernambucanos conquistam três medalhas no Sul-Americano de Karatê disputado no Recife Os atletas Miguel Leão, Lucas Bispo e Cailane Alcântara ganharam medalha de bronze no torneio que ocorreu até o último sábado (5)

O Campeonato Sul-Americano de Karatê movimentou o Recife até o último sábado (5). A competição reuniu atletas de várias nacionalidades no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, na Zona Sul da capital pernambucana.

Destaque no torneio, a Associação Beneficente Esportiva Criança Cidadã (ABECC) garantiu três pódios com os atletas Miguel Leão, Lucas Bispo e Cailane Alcântara. Eles conquistaram medalhas de bronze para a equipe.

Com a terceira colocação, Leão assegurou vaga para o Pan-Americano Sub-16, que será disputado em agosto no Paraguai. Ele está no seu primeiro ano na seleção brasileira.

Para a técnica Vanessa Araújo, que integra a comissão técnica do Brasil, “os resultados são frutos do trabalho realizado com muita seriedade, planejamento e dedicação”.

Taekwondo

Além do karatê, Pernambuco também foi destaque em outra modalidade de luta.

Na disputa Regional Nordeste de Taekwondo em João Pessoa, na Paraíba, o estado foi campeão geral com Luiz Felipe. Ele se sagrou campeão invicto e venceu todos os rounds das quatro lutas que disputou.

No total foram 17 medalhas, sendo nove de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

