Pernambucanos disputam prêmio inédito de gol mais bonito no Mundial de Futins; veja lances
Breton Borges e Phillipp Leite possuem duas indicações cada; Torneio foi realizado em Trabzon, na Turquia, em 2024
A criatividade pernambucana abriu alas para uma premiação inédita na Copa do Mundo de Futebol de Patins (Futins).
Representando o estado com a Seleção Brasileira da modalidade, Breton Borges e Phillipp Leite são os dois atletas inscritos na disputa inédita do gol mais bonito do Mundial de 2024, realizado em Trabzon, na Turquia.
O prêmio, que nasceu justamente pelo impacto visual dos lances brasileiros, terá seu resultado selado por uma combinação de voto popular (40%) e avaliação por um júri técnico (60%).
A data da premiação e o formato da votação serão divulgados em breve pelos canais oficiais.
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Criação do prêmio
A ideia de instituir o "Puskás das rodinhas" partiu de Almir Falcão, criador do esporte e vice-presidente da Federação Internacional (FIFS).
Em entrevista à Folha de Pernambuco, Almir detalhou como convenceu a diretoria a oficializar o concurso.
"Nós tínhamos gols muito bonitos, tanto de Breton como de Phillipp. Eu conversando com Arash [presidente da Federação Internacional] dei a sugestão: 'temos atletas que fizeram gols belíssimos e que deveriam ser reconhecidos. Isso seria uma forma de incentivar os atletas a fazerem o esporte mais bonito. Essas performances bem feitas certamente vão engrandecer o esporte'. Ele adorou a ideia", detalhou.
O Brasil emplacou quatro gols na disputa oficial, todos marcados na goleada por 15 a 0 sobre o Iraque. Breton e Phillipp são autores de dois gols cada.
Relação de admiração entre os indicados
Por trás da disputa pelo troféu individual, existe uma trajetória de mais de uma década marcada por respeito e espelhamento.
Quando Breton começou a patinar, em 2010, Phillipp já era um dos principais nomes da modalidade no país, sendo o primeiro brasileiro a ser artilheiro de uma Copa do Mundo de Futins, na Itália, no mesmo ano.
"Estar numa disputa com o cara que eu me espelhei no começo, para mim é surreal. Quando eu entrei no esporte, em 2010, Phillipp estava voltando do Mundial como artilheiro. Eu via ele daquela forma e me espelhava muito nele", revelou.
Phillipp retribuiu o carinho ao lembrar do momento em que soube do impacto de sua trajetória sobre o companheiro de Seleção.
"Ele [Breton Borges] já disse a mim duas vezes: 'Quando eu te vi jogar, eu disse: Eu quero ser igual a esse cara'. [...] Quando o pessoal no mundo todo admira ele, bota ele lá em cima e ele fala para mim: 'Eu me inspirei em você' Isso é irado. Ele é muito, muito bom", celebrou.
Gols favoritos ao prêmio
Na hora de detalhar os dois lances favoritos dos atletas indicados, os artilheiros destacam como o puro improviso e o entrosamento da equipe guiraram as jogadas na partida.
Na jogada individual de Phillipp, o pivô ressalta que o lance não nasceu de um ensaio prévio, mas sim de uma leitura instantânea e intuitiva durante o jogo.
"Foi como um raio. Você não nunca sabe onde um raio vai cair. A bola veio, o cara veio na minha frente e eu sabia que eu conseguia levantar a bola, mas não sabia que a bola ia bater e voltar um pouco. [...] A própria trajetória da bola e a forma como eu bati me ajudou a concluir a jogada. Foi um golaço", detalhou.
Já no gol de Breton, a jogada partiu de um rebote. No lance, o capitão aplicou um voleio após um lançamento do parceiro de equipe Raio.
"A bola bateu na trave e voltou para Raio. Quando ele me viu do outro lado, cruzou muito rápido. Não deu para pensar. Eu vi a bola meia altura e me joguei", explicou.
Ao lembrar do lance, o atleta também comentou sobre o nível de entrosamento da equipe em quadra.
"A gente se entende bastante, principalmente eu e Raio, que jogamos na frente. Nós temos um entrosamento muito grande, porque a gente não precisa nem gritar, nem pedir nada, porque a gente já sabe onde o outro está. Tem essa conexão", afirmou.
Próximo Mundial
Apesar do show de gols, a caminhada da Seleção Brasileira no torneio parou nas quartas de finais, quando a equipe acabou eliminada nos pênaltis para os Emirados Árabes Unidos, em uma partida marcada por polêmicas de arbitragem.
Sem tempo para lamentar, a próxima Copa do Mundo de Futins tem data prevista para fevereiro de 2027, em razão de ajustes de calendário e tensões geopolíticas no Oriente Médio.
Segundo Almir Falcão, vice-presidente da FIFS, Abu Dhabi, Dubai e Arábia Saudita estão na disputa para ser a sede do torneio. A expectativa é de um evento três vezes maior que a edição turca.