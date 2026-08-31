Pernambucanos disputam prêmio inédito de gol mais bonito no Mundial de Futins; veja lances

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A criatividade pernambucana abriu alas para uma premiação inédita na Copa do Mundo de Futebol de Patins (Futins).



Representando o estado com a Seleção Brasileira da modalidade, Breton Borges e Phillipp Leite são os dois atletas inscritos na disputa inédita do gol mais bonito do Mundial de 2024, realizado em Trabzon, na Turquia.



O prêmio, que nasceu justamente pelo impacto visual dos lances brasileiros, terá seu resultado selado por uma combinação de voto popular (40%) e avaliação por um júri técnico (60%).



A data da premiação e o formato da votação serão divulgados em breve pelos canais oficiais.



Criação do prêmio

A ideia de instituir o "Puskás das rodinhas" partiu de Almir Falcão, criador do esporte e vice-presidente da Federação Internacional (FIFS).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Almir detalhou como convenceu a diretoria a oficializar o concurso.



"Nós tínhamos gols muito bonitos, tanto de Breton como de Phillipp. Eu conversando com Arash [presidente da Federação Internacional] dei a sugestão: 'temos atletas que fizeram gols belíssimos e que deveriam ser reconhecidos. Isso seria uma forma de incentivar os atletas a fazerem o esporte mais bonito. Essas performances bem feitas certamente vão engrandecer o esporte'. Ele adorou a ideia", detalhou.

O Brasil emplacou quatro gols na disputa oficial, todos marcados na goleada por 15 a 0 sobre o Iraque. Breton e Phillipp são autores de dois gols cada.

Phillipp Leite e Breton Borges durante o Mundial de Futins. Foto: Instagram / @navidadehsary



Relação de admiração entre os indicados

Por trás da disputa pelo troféu individual, existe uma trajetória de mais de uma década marcada por respeito e espelhamento.



Quando Breton começou a patinar, em 2010, Phillipp já era um dos principais nomes da modalidade no país, sendo o primeiro brasileiro a ser artilheiro de uma Copa do Mundo de Futins, na Itália, no mesmo ano.



"Estar numa disputa com o cara que eu me espelhei no começo, para mim é surreal. Quando eu entrei no esporte, em 2010, Phillipp estava voltando do Mundial como artilheiro. Eu via ele daquela forma e me espelhava muito nele", revelou.

Phillipp Leite e Breton Borges durante o Mundial de Futins. Foto: Instagram / @navidadehsary

Phillipp retribuiu o carinho ao lembrar do momento em que soube do impacto de sua trajetória sobre o companheiro de Seleção.



"Ele [Breton Borges] já disse a mim duas vezes: 'Quando eu te vi jogar, eu disse: Eu quero ser igual a esse cara'. [...] Quando o pessoal no mundo todo admira ele, bota ele lá em cima e ele fala para mim: 'Eu me inspirei em você' Isso é irado. Ele é muito, muito bom", celebrou.



Gols favoritos ao prêmio

Na hora de detalhar os dois lances favoritos dos atletas indicados, os artilheiros destacam como o puro improviso e o entrosamento da equipe guiraram as jogadas na partida.



Na jogada individual de Phillipp, o pivô ressalta que o lance não nasceu de um ensaio prévio, mas sim de uma leitura instantânea e intuitiva durante o jogo.



"Foi como um raio. Você não nunca sabe onde um raio vai cair. A bola veio, o cara veio na minha frente e eu sabia que eu conseguia levantar a bola, mas não sabia que a bola ia bater e voltar um pouco. [...] A própria trajetória da bola e a forma como eu bati me ajudou a concluir a jogada. Foi um golaço", detalhou.

Já no gol de Breton, a jogada partiu de um rebote. No lance, o capitão aplicou um voleio após um lançamento do parceiro de equipe Raio.



"A bola bateu na trave e voltou para Raio. Quando ele me viu do outro lado, cruzou muito rápido. Não deu para pensar. Eu vi a bola meia altura e me joguei", explicou.



Ao lembrar do lance, o atleta também comentou sobre o nível de entrosamento da equipe em quadra.



"A gente se entende bastante, principalmente eu e Raio, que jogamos na frente. Nós temos um entrosamento muito grande, porque a gente não precisa nem gritar, nem pedir nada, porque a gente já sabe onde o outro está. Tem essa conexão", afirmou.

Próximo Mundial

Apesar do show de gols, a caminhada da Seleção Brasileira no torneio parou nas quartas de finais, quando a equipe acabou eliminada nos pênaltis para os Emirados Árabes Unidos, em uma partida marcada por polêmicas de arbitragem.



Sem tempo para lamentar, a próxima Copa do Mundo de Futins tem data prevista para fevereiro de 2027, em razão de ajustes de calendário e tensões geopolíticas no Oriente Médio.



Segundo Almir Falcão, vice-presidente da FIFS, Abu Dhabi, Dubai e Arábia Saudita estão na disputa para ser a sede do torneio. A expectativa é de um evento três vezes maior que a edição turca.





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